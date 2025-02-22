طعنة في قلب النصر ورونالدو!



الرياض (أ ف ب)



حقق الاتفاق «ريمونتادا» أمام مضيفه النصر «المنقوص»، بعدما قلب تأخره بهدفين لهدف إلى فوز ثمين 3-2، ضمن المرحلة الـ21 من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للنصر أيمن يحيى (47) ومحمد آل فتيل (65)، فيما سجل للاتفاق الهولندي جورجينيو فاينالدوم (55 و89)، ومحمد آل فتيل (بالخطأ في مرمى فريقه 82).

وتلقى الكولومبي جون دوران مهاجم النصر بطاقة حمراء في الدقيقة 92.

وقفز الاتفاق إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع، تاركاً القادسية منفرداً في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وحقق الاتفاق انتصاره الثالث في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد سعد الشهري خلفاً للإنجليزي ستيفن جيرارد، إذ قاد «فارس الدهناء» لانتصارين على حساب الشباب والأخدود قبل تخطّي النصر.

انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، في حين حمل الثاني إثارة ومتعة كبيرتين، وبدأه النصر بافتتاح التسجيل عن طريق يحيى (47)، لكن رد الاتفاق جاء سريعاً وحمل توقيع فينالدوم (55).

وعاد النصر للتقدم بواسطة آل فتيل (55)، لكن اللاعب عينه أهدى التعادل للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (82).

وقلب الاتفاق الطاولة بهدف ثالث للمتألق فينالدوم في الوقت القاتل (89)، قبل طرد حكم المباراة لدوران في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

واستفاد القادسية من سقوط النصر للانفراد بالمركز الثالث بانتصاره على ضيفه الأخدود بهدفين نظيفين حملا توقيع المكسيكي خوليان كينونيس (31 من ركلة جزاء) وتركي العمار (51).

ورفع القادسية رصيده إلى 47 نقطة ثالثاً، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز السادس عشر داخلا منطقة الهبوط.

ورفع كينونيس رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر متصدراً (16 هدفا) والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد وصيفاً (15 هدفا).