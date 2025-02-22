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الرياضة

أودينيزي.. «الصحوة مستمرة»

أودينيزي.. «الصحوة مستمرة»
22 فبراير 2025 10:34

 
روما (أ ف ب)

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واصل أودينيزي صحوته، وحقق انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات، بتخطيه مضيفه ليتشي 1-0، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع فريق مدينه أوديني رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
ويُدين أودينيزي بانتصاره لمهاجمه لورنتسو لوكا صاحب الهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم، بعد العودة إلى الحكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر إعاقة المدافع الفرنسي جابي جان للاعب الوسط السلوفيني ساندي لوفريتش (32)، رافعاً بذلك رصيده إلى 10 أهداف في الدوري.
وتابع بذلك أودينيزي سلسلته الإيجابية وقوامها ثلاثة انتصارات وتعادل، علماً أن آخر خسارة تلقاها كانت أمام ضيفه روما 1-2 في 26 يناير الماضي.
في المقابل، تلقى ليتشي هزيمة أولى بعد ثلاث مباريات تخللها تعادلين وانتصار، لكنه يبتعد بفارق خمس نقاط عن أول الهابطين بارما في المركز الثامن عشر.
وتمكّن فريق المدينة الجنوبية منذ تعيين ماركو جامباولو مدرباً له بدلاً من لوكا جوتي «المقال» قبل بداية المرحلة الثانية عشرة، من التقدم ثلاثة مراكز، بعدما جمع 16 نقطة في 14 مباراة، تخللتها أربعة انتصارات ومثلها من التعادلات وست هزائم.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أودينيزي
ليتشي
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