سان جيرمان ينافس «عمالقة إنجلترا» على «نسر نيجيريا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



دخل الدولي النيجيري أديمولا لقمان «28 عاماً» مهاجم أتالانتا الإيطالي، في خلاف حاد مع جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني، وازداد التوتر بينهما، بعد أن أضاع اللاعب ضربة جزاء خلال مباراة كلوب بروج البلجيكي في «الملحق الفاصل» لدوري أبطال أوروبا، وخروج الفريق من البطولة.

ورغم أن لوكمان سجل هدفاً في المباراة، إلا أن ذلك لم يشفع له عند المدرب الذي لم يخف غضبه الشديد تجاه اللاعب وانتقده بشدة أمام الصحفيين، ولم يتردد لقمان في الرد عليه عبر حساباته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وندد بما قاله ووصف تصريحاته بأنها «غير محترمة».

وأصبح لوكمان أقرب للرحيل عن أتالانتا، أكثر من أي وقت مضى، وهناك «طابور» طويل من الأندية الأوروبية في انتظار معرفة مصيره النهائي، من أجل التحرك للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ومن بين الأندية المهتمة بضم لوكمان، باريس سان جيرمان، ولكنه لا يوجد في الساحة وحده، إذ أن هناك العديد من الأندية تأمل في ضم الدولي النيجيري الحاصل على جائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في أفريقيا عام 2024، منها عدد من الأندية الإنجليزية حيث كانت للوكمان تجربة سابقة مع أندية فولهام وتشارلتون أتليتك وإيفرتون وليستر سيتي، وربما يفضل العودة إلى إنجلترا على أمل اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ إنه مطلوب في مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول، بعد أن ترك ذكرى طيبة عندما كان لاعباً سابقاً في إنجلترا، كما إنه يحمل أيضاً الجنسية الإنجليزية، إلى جانب جنسيته النيجيرية.

وذكر موقع «جازيت أزوري» أنه إذا كانت موهبة لوكمان ليست محل شك، فإن سعره قد يلعب دوراً حاسماً فيما يتعلق بمستقبله، حيث حدد موقع «ترانسفير ماركت» سعره بـ55 مليون يورو، وإن كانت إدارة أتالانتا على استعداد لبيعه مقابل ما بين 30 و35 مليون يورو، وهي فرصة كبيرة لسان جيرمان وأيضاً للأندية الإنجليزية للحصول على خدماته، وتنبيء بأن تكون المنافسة بين هذه الأندية ضارية.

ولما كان سان جيرمان يتابع «النسر» النيجيري من الصيف الماضي عن طريق لويس كامبوس المستشار الرياضي لـ«الباريسي»، فإنه يأمل في تقديم عرض مغرٍ للنادي واللاعب، للاستفادة من قوته الهجومية وقدرته على «خلخلة» دفاعات المنافسين لما يتميز به من سرعة مذهلة ومهارة فائقة.

وتنتظر الإدارة «الضوء الأخضر» من لويس إنريكي المدير الفني الإسباني بالموافقة على السير في طريق إنهاء هذه الصفقة.

وبدأ لوكمان، المولود في 20 أكتوبر 1997، في واندسوورث بضاحية لندن لأبوين نيجيريين، مسيرته الكروية في تشارلتون أتليتك وبعدها لعب لفولهام وإيفرتون وليستر سيتي، ثم شد الرحال إلى إيطاليا ليلعب لأتالانتا في 2022.

وفضل لوكمان الانضمام لمنتخب «النسور الخضر» النيجيري في 2022، رغم أنه كان من الممكن أن يلعب لمنتخب إنجلترا بحكم أنه يحمل الجنسية الإنجليزية إلى جانب النيجيرية، ولعب لوكمان لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 19 و20 و21 سنة.