منتخب الجودو يشارك في بطولة «النمسا جراند بري»



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، مشاركة منتخبنا الوطني للجودو في بطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، التي تقام في مدينة لينز النمساوية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، والتي تعتبر ثالث بطولات الاتحاد الدولي للجودو، وذلك ضمن برنامجه المعد لإعادة التأهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

وتشهد بطولة النمسا حتى الآن مشاركة 467 لاعباً ولاعبة من 53 دولة من مختلف قارات العالم.

وضمت قائمة منتخبنا المشارك في تلك البطولة 3 عناصر، وفي مقدمتهم اللاعبة بشيرات خرودي، التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، ولاعبان وهما نارمند بيان، الذي يشارك في منافسان وزن تحت 66 كجم، ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم بجانب المدرب فيكتور سكفورتوف.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن مجموعة المنتخب الثانية تواصل استعداداتها في معسكر طشقند في أوزبكستان، التي تستضيف بطولة طشقند جراند سلام خلال الفترة من 28 فبراير الحالي وحتى الثاني من مارس المقبل، كثاني بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 246 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، وقد ضمت قائمة منتخبنا 4 لاعبين ولاعبة، وهم بشيرات خرودي في «وزن تحت 52 كجم»، والصاعد حميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك الفائز بالميدالية الذهبية لوزن 66 كجم في بطولة الدار البيضاء الدولية، في أول مشاركة خارجية له، وكريم عبد اللطيف الفائز بذهبية وزن تحت 73 كجم في الدار البيضاء أيضاً، والصاعد راشد المشجري في وزن تحت 81 كجم.

ويشرف على تدريب تلك المجموعة مدرب المنتخب المساعد، وقد تحدد ظهر يوم الأربعاء المقبل موعداً لقرعة بطولة طشقند جراند سلام، وذلك بفندق «أنسبيراس طشقند» عبر تقنية الفيديو.