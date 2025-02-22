«النهائي التاريخي» بين أندريفا وتاوسون في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

دخلت ميرا أندرييفا، البالغة 17 عاماً، التاريخ على الملعب الرئيسي الصلب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد فوزها على المصنفة السابعة عالمياً إيلينا ريباكينا 6-4، 4-6، 6-3، لتصبح أصغر لاعبة تصل إلى نهائي في بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة.

وبعد فوزها على ماركيتا فوندروسوفا، وصيفة بطولة دبي 2022، في الدور الثاني، ثم على المصنفة الثانية عالمياً إيجا شفيونتيك في ربع النهائي، أصبحت أندرييفا أيضاً أصغر لاعبة تهزم ثلاث بطلات جراند سلام في بطولة واحدة منذ ماريا شارابوفا عام 2004. وتواجه أندرييفا منافستها الدنماركية كلارا تاوسون، التي تخوض بدورها أول نهائي لها في بطولة رابطة محترفات التنس فئة الـ1000 نقطة.

خاضت تاوسون مباراة استمرت قرابة ثلاث ساعات ضد كارولينا موتشوفا، قبل أن تحقق الفوز بنتيجة 6-4، 6-7، 6-3. وتمكنت اللاعبة الدنماركية من التغلب على بطلة دبي مرتين إيلينا سفيتولينا والمصنفة الأولى عالمياً آرينا سابالينكا في طريقها إلى النهائي.

تستمر الدورة الـ25 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات حتى 22 فبراير، قبل أن تنطلق الدورة الـ33 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة بين 24 فبراير و1 مارس.