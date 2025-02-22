روبليف ودرابر.. «الحوار الرابع» في الدوحة



الدوحة (أ ف ب)



بلغ الروسي أندري روبليف المصنف عاشراً نهائي دورة الدوحة في التنس (500 نقطة)، بعد تخطيه بصعوبة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 7-5 و4-6 و7-6، في مباراة مثيرة استمرت ساعتين و46 دقيقة.

ويواجه الروسي السبت في النهائي الـ27 في مسيرته والعاشر في دورات الـ500 نقطة، البريطاني جاك درابر الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 3-6 و7-6 و6-3.

ويتفوّق روبليف على درابر في المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات نظيفة.

وخاض روبليف آخر نهائي له منذ ستة أشهر وتحديداً في دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في أغسطس 2024 (خسر أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 2-6 و4-6)، في حين يعود لقبه الأخير إلى دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في مايو 2024.

كما بلغ النهائي في قطر للمرة الثالثة في مسيرته، حيث خسر في 2018 أمام الفرنسي جايل مونفيس قبل التعويض في 2020 بفوزه على مواطن الأخير كورنتان موتي.

وكرّس المصنف عاشرا أفضليته على الكندي المصنّف 23 عالمياً في المواجهات المباشرة بينهما بانتصاره عليه للمرة الرابعة توالياً بعد دورة مدريد وروتردام في 2024 ومرسيليا في 2022، والسادسة من أصل سبع مواجهات.

وحسم روبليف المجموعة الأولى بكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر 7-5 في 56 دقيقة.

وعادل أوجيه-ألياسيم الكفة في الثانية، مستفيداً من كسر للإرسال في الشوط الثالث 6-4.

وبلغت الإثارة ذروتها في الثالثة، واشتدت المنافسة بين اللاعبين، وفازا بأشواط الإرسال وصولاً إلى الشوط الحاسم «تاي برايك» الذي حسمه روبليف 7-5.

قال روبليف «تطلب الأمر بذل كل ما في وسعي، كانت المباراة صعبة للغاية».

وأضاف «شعرت أنه لا يوجد الكثير مما يمكنني فعله إذا كان يرسل بهذه الطريقة، كنت بحاجة فقط إلى أن أكون محظوظا لكسر إرساله، كان يرسل بشكل جيد وكنت أقول، حسناً، لا يمكنني فعل الكثير، هذا أحد أفضل اللاعبين الذين يجيدون الإرسال في الدورة».

في المقابل فشل أوجيه-ألياسيم ببلوغ النهائي الثالث له هذا العام، بعد تتويجه بلقبي أديلايد الأسترالية ومونبلييه الفرنسية (250 نقطة).

واستفاد أوجيه-ألياسيم من عدم مشاركة الصربي حمد ميديودوفيتش (73) في الدور الثاني وانسحاب الروسي دانييل مدفيديف السادس، بعد خسارته المجموعة الأولى 3-6 في ربع النهائي، ليبلغ المربع الذهبي الذي فشل في تجاوزه.

وفي نصف النهائي الثاني، حسم ليهيتشكا المجموعة الأولى 6-3 مستفيداً من كسر إرسال درابر في الشوط الثامن.

وعادل البريطاني البالغ 23 عاماً الكفة بحسم المجموعة الثانية، بعد الاحتكام إلى شوط فاصل 7-2، علما أن اللاعبين تبادلا كسر الإرسال خلالها في الشوطين الرابع لدرابر والخامس لليهيتشكا.

وقلب المصنف 16 الطاولة في المجموعة الثالثة 6-3، بفضل كسرين للإرسال في الشوطين السابع والتاسع، محققاً انتصاره الثالث على التشيكي مقابل خسارة واحدة.

ويساعد تألُق درابر في الدوحة على تحسين مركزه في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، إذ يصبح في المركز الحادي عشر في حال أحرز اللقب، وفي المركز الثاني عشر في حال الخسارة في التصنيف الجديد.