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الرياضة

«العائد» بوجبا يُفضل اليونايتد على الدوري الفرنسي!

«العائد» بوجبا يُفضل اليونايتد على الدوري الفرنسي!
22 فبراير 2025 11:15

أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا يثير الكثير من التكهنات، مع اقتراب عقوبة الإيقاف بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، من نهايتها في 11 مارس المقبل، وهي العقوبة التي تم تخفيفها من 4 سنوات إلى 18 شهراً فقط.
ومسموح لبوجبا من بداية 2025، بممارسة التدريبات من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية والذهنية بعد هذا الغياب الطويل عن «المستطيل الأخضر».
وتراقب أندية أوروبية موقف بوجبا، وتحلم بعض جماهير مارسيليا نادي الجنوب الفرنسي، بأن ينضم إلى ناديها للعب في الدوري المحلي، حيث يرحب بابلو لونجوريا رئيس النادي ومهدي بن عطية المدير الرياضي بالحصول على خدمات بوجبا، إذ يريانه إضافة للفريق خلال الفترة القادمة.
ورغم هذا الاهتمام من جانب مارسيليا، فإن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يفكر على ما يبدو في مشروع رياضي آخر، حيث ذكر موقع «Foot.01» إن مانشستر يونايتد قد يكون الوجهة القادمة لبوجبا، وهو الذي بدأ مسيرته الاحترافية في صفوفه بسن صغيرة قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي في 2016، ثم عاد مرة أخرى إلى اليونايتد في مغامرة غيرموفقة، وعاد بعدها مجدداً إلى «السيدة العجوز»، ويفكر الآن في مغامرة جديدة بملعب «أولد ترافورد»، على حد قول الموقع.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن بوجبا «شُوهد» في مانشستر بينما كان يتبادل الحديث مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لـ«الشياطين الحمر». وأكد له إعجابه به ورغبته في ضمه إلى صفوف اليونايتد بموجب عقد حتى نهاية الموسم، مع خيار بإمكانية مده سنة إضافية تبعاً لمستوى أدائه.
وقالت المصادر نفسها إن فكرة ضم بوجبا لا تحظى بالإجماع داخل «أولد ترافورد» لأن بعض مسؤولي النادي لا يزالون متشككين ويرون أن بوجبا لم يفلح أبداً في إقناعهم بكونه لاعباً في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى أن المطالب المادية للاعب قد تكون عائقاً لعودته إذ أن اليونايتد على استعداد لاستقباله في حالة واحدة فقط، هي أن يكون على استعداد للموافقة على تخفيض كبير لشروطه المالية فيما يتعلق بالراتب، وأن يوافق أيضاً على بند في عقده ينص على حصوله على المكافآت والإضافات الأخرى، في حالة تألقه وظهوره بمستوى عالٍ، وإثبات جاهزيته.

بول بوجبا
مانشستر يونايتد
مارسيليا
الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي
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