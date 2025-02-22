«لقاء الأقوياء» في «ماراثون وديربي» العين للخيول العربية



عصام السيد (العين)



يحتضن نادي العين للفروسية والرماية، الأحد، حفل سباقه العاشر لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، متضمنة الجولة الثانية من سلسلة «ماراثون العين»، و«ديربي العين»، وتبلغ الجوائز المالية في الحفل 570 ألف درهم.

ويشتد الصراع بين «معالي الشحانية» الفائز بالجولة الأولى من «ماراثون العين»، ووصيفه «عدي» الذي لديه أفضليه الوزن هذه المرة، وذلك في الجولة الثانية من سلسلة «ماراثون العين» التي تقام في الشوط السابع والرئيس لمسافة 4100 متر بجوائز 110 آلاف درهم.

ويجتذب ديربي العين «هيبة» لمسافة 1800 متر في الشوط الثالث، نخبة من الخيول عمر أربع سنوات فقط من إنتاج الإمارات، ويتصدر الترشيحات «جاب عبية» و«المتوسم» و«أس فواز» والخطورة من «رياض أي دبليو»، وتبلغ الجوائز 100 ألف درهم.

وينطلق الحفل بالشوط الأول لمسافة 1800 متر، بسباق تكافؤ للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ الجوائز 70 ألف درهم، فيما تتنافس في الشوط الرابع الممتد لمسافة الميل عدد من الخيول المبتدئة الطامحة للفوز بجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية في سن خمس سنوات فما فوق والتي لم تفز بثلاثة سباقات، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر وجوائزه 80 ألف درهم.

ويشتد الصراع في خامس الأشواط لمسافة 1400 متر بين الخيول المبتدئة في سن أربع سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم، وتتنافس الخيول من توليد الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق في سادس الأشواط لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأكملت اللجنة المنظمة بمضمار العين الترتيبات كافة لاستضافة حفل السباق الذي ينطلق في الساعة الخامسة مساءً، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة.