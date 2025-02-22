البرازيل تحرم نيمار من أسطول سياراته!



علي معالي (أبوظبي)



موقف غريب يعاني منه نيمار في البرازيل، بعدما انتقل إلى سانتوس، عقب إنهاء تعاقده مع الهلال السعودي، ويكمن في عدم قدرته على الاستفادة من السيارات الكثيرة التي يملكها، وجميعها ممنوعة من دخول البلاد، بحسب القانون الذي يحظر استيراد السيارات المستعملة من الخارج، من أجل دعم الصناعة المحلية، وتجنب المنافسة غير العادلة، مع وجود استثناء للسيارات التي تتجاوز 30 عاماً على صناعتها، حيث يهوى البعض جمع المركبات القديمة.

ويملك نيمار أسطولاً من السيارات خلال رحلته مع برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي، ولم يتمكن النجم الشهير من مشاهدة السيارات حتى الآن، مما يجعله يفكر في العودة إلى الدوريات الأوروبية من جديد.

يُذكر أن نيمار «33 عاماً»، سبق له خوض 186 مباراة بقميص برشلونة، وأسهم في 181 هدفاً «سجل 105 أهداف، و76 تمريرة حاسمة»، وتُوج مع «الباسا» بـ8 ألقاب، بواقع 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

واستغل نيمار وجود شرط جزائي بقيمة 222 مليون يورو في تعاقده مع برشلونة، ليفسخ عقده مع النادي في أغسطس 2017، قبل أن ينضم إلى سان جيرمان، ومنه التحق بالهلال «صيف 2023».