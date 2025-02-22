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الرياضة

العروبة بطل دوري «سيدات الطاولة» للموسم السادس

العروبة بطل دوري «سيدات الطاولة» للموسم السادس
22 فبراير 2025 13:00

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تُوج العروبة بطلاً لدوري سيدات الطاولة موسم 2024- 2025، فيما حل الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثاني، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب في «المركز الثالث»، في ختام منافسات الدوري التي أقيمت الجمعة بالصالة المغطاة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
وتوجت المهندسة مجد البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، الفائزين وسط احتفالات لاعبات العروبة باللقب السادس على التوالي في «دوري السيدات».
من جهته، حصد فريق أكاديمية أبوظبي لقب «دوري الناشئات» لكرة الطاولة، وحل ثانياً فريق أكاديمية RSA، والعروبة في المركز الثالث، وضمت الفرق المشاركة في الدوري أيضاً الشارقة للناشئات التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. 
على صعيد متصل، انطلقت منافسات النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي المفتوحة لكرة الطاولة، والتي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي.
وتشهد البطولة المرتقبة، والتي تُقام بنظام الفردي المفتوح لجميع الجنسيات بالمجموعات في الدور الأول، و«خروج المغلوب» في الأدوار النهائية، مشاركة اللاعبين تحت 12 و17 سنة، لفئتي الرجال والسيدات، ويصل مجموع جوائز البطولة إلى 35 ألف درهم.

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