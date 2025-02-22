«أبطال أوروبا».. هل حان موعد «نهائي القرن» بين برشلونة وريال مدريد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يبدو أن طريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس سهلاً على الإطلاق، بالنسبة لـ«البطل القياسي»، والمدافع عن لقبه الموسم الماضي.

وبدأ «الريال» مشوار الدفاع عن لقب الشامبيونزليج بشكل متعثر، واحتل فريق كارلو أنشيلوتي المركز الحادي عشر في مرحلة الدوري، واضطر إلى مواجهة مانشستر سيتي في «الملحق»، لكن «الملكي» ارتقى إلى مستوى الحدث، وأقصى «السماوي» بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين، ليحجز بطاقته إلى دور الـ16.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن منافسي ريال مدريد في البطولة، إضافة إلى جدول المباريات الكامل، ومن المقرر أن يواجه بطل أوروبا 15 مرة بعضاً من أقوى الفرق المتبقية في البطولة في طريقه إلى النهائي، وهو ما يرشح مشوار «الريال» لصدام مثير مع غريمه التقليدي برشلونة، وفي «نهائي قرن» ربما يكون الأول في التاريخ بينهما على لقب أوروبي، ووفق توقعات شبكة أوبتا العملاقة، فإن حظوظ مواجهة الفريقين كبيرة بالتأكيد، لكن شريطة أن يصل «الريال» إلى النهائي، كون فرص وصوله إلي المباراة الختامية أقل من فرص «البارسا» الذي خدمته القرعة.

طريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونيخ هو على النحو التالي.

• دور الـ16: أتلتيكو مدريد

• ربع النهائي: أرسنال أو أيندهوفن

• نصف النهائي: ليفربول أو باريس سان جيرمان أو كلوب بروج أو أستون فيلا

الخطوة الأولى للملكي في طريقه إلى ميونيخ هي مباراة ديربي أخرى في مدريد، وهزم ريال مدريد منافسه في الدوري الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكنه عانى ضد فريق دييجو سيميوني في الآونة الأخيرة، في العام الماضي، كان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد في جميع المسابقات، وهذا العام، تعادل مع فريق أنشيلوتي مرتين.

وإذا نجح ريال مدريد في تجاوز أتلتيكو مدريد، من المرجح أن يواجه أرسنال، ورغم أن الفريق الإنجليزي يعاني من إصابات في الهجوم، ومن المتوقع عودة بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في ربع النهائي.

ومن المرجح أن يواجه ريال مدريد في نصف النهائي إما ليفربول أو باريس سان جيرمان، وهزم «الريدز» ريال مدريد في مرحلة الدوري، لكن أنشيلوتي كان يفتقد نصف أقوى لاعبيه بسبب الإصابات، في الوقت نفسه، قد يواجه كيليان مبابي ناديه السابق «باريس سان جيرمان» في الرحلة إلى «أليانز أرينا».

ومن الممكن أن يواجه ريال مدريد أحد الفرق الثمانية التالية في نهائي أبطال أوروبا 2025، بنفيكا، برشلونة، بوروسيا دورتموند، ليل، بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن، فينورد أو إنتر ميلان.

ومن المرجح أن يكون برشلونة هو المنافس الأقرب لريال مدريد في نهائي ميونيخ، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمثابة «نهائي القرن»، حيث سيكون «الكلاسيكو التاريخي» الأول بين عملاقي إسبانيا في نهائي البطولة.