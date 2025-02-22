الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبطال أوروبا».. هل حان موعد «نهائي القرن» بين برشلونة وريال مدريد؟

«أبطال أوروبا».. هل حان موعد «نهائي القرن» بين برشلونة وريال مدريد؟
22 فبراير 2025 12:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يبدو أن طريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس سهلاً على الإطلاق، بالنسبة لـ«البطل القياسي»، والمدافع عن لقبه الموسم الماضي.
وبدأ «الريال» مشوار الدفاع عن لقب الشامبيونزليج بشكل متعثر، واحتل فريق كارلو أنشيلوتي المركز الحادي عشر في مرحلة الدوري، واضطر إلى مواجهة مانشستر سيتي في «الملحق»، لكن «الملكي» ارتقى إلى مستوى الحدث، وأقصى «السماوي» بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين، ليحجز بطاقته إلى دور الـ16.
وأسفرت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن منافسي ريال مدريد في البطولة، إضافة إلى جدول المباريات الكامل، ومن المقرر أن يواجه بطل أوروبا 15 مرة بعضاً من أقوى الفرق المتبقية في البطولة في طريقه إلى النهائي، وهو ما يرشح مشوار «الريال» لصدام مثير مع غريمه التقليدي برشلونة، وفي «نهائي قرن» ربما يكون الأول في التاريخ بينهما على لقب أوروبي، ووفق توقعات شبكة أوبتا العملاقة، فإن حظوظ مواجهة الفريقين كبيرة بالتأكيد، لكن شريطة أن يصل «الريال» إلى النهائي، كون فرص وصوله إلي المباراة الختامية أقل من فرص «البارسا» الذي خدمته القرعة.
طريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونيخ هو على النحو التالي.
• دور الـ16: أتلتيكو مدريد
• ربع النهائي: أرسنال أو أيندهوفن
• نصف النهائي: ليفربول أو باريس سان جيرمان أو كلوب بروج أو أستون فيلا

أخبار ذات صلة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
صلاح ومرموش وجهاً لوجه.. «صراع مصري» في قمة السيتي وليفربول

الخطوة الأولى للملكي في طريقه إلى ميونيخ هي مباراة ديربي أخرى في مدريد، وهزم ريال مدريد منافسه في الدوري الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكنه عانى ضد فريق دييجو سيميوني في الآونة الأخيرة، في العام الماضي، كان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد في جميع المسابقات، وهذا العام، تعادل مع فريق أنشيلوتي مرتين.
وإذا نجح ريال مدريد في تجاوز أتلتيكو مدريد، من المرجح أن يواجه أرسنال، ورغم أن الفريق الإنجليزي يعاني من إصابات في الهجوم، ومن المتوقع عودة بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في ربع النهائي.
ومن المرجح أن يواجه ريال مدريد في نصف النهائي إما ليفربول أو باريس سان جيرمان، وهزم «الريدز» ريال مدريد في مرحلة الدوري، لكن أنشيلوتي كان يفتقد نصف أقوى لاعبيه بسبب الإصابات، في الوقت نفسه، قد يواجه كيليان مبابي ناديه السابق «باريس سان جيرمان» في الرحلة إلى «أليانز أرينا».
ومن الممكن أن يواجه ريال مدريد أحد الفرق الثمانية التالية في نهائي أبطال أوروبا 2025، بنفيكا، برشلونة، بوروسيا دورتموند، ليل، بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن، فينورد أو إنتر ميلان.
ومن المرجح أن يكون برشلونة هو المنافس الأقرب لريال مدريد في نهائي ميونيخ، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمثابة «نهائي القرن»، حيث سيكون «الكلاسيكو التاريخي» الأول بين عملاقي إسبانيا في نهائي البطولة.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
برشلونة
بايرن
أتلتيكو مدريد
ليفربول
أرسنال
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©