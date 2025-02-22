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الرياضة

هالاند في «اختبار لياقة» قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول!

هالاند في «اختبار لياقة» قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول!
22 فبراير 2025 12:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي «اختبار لياقة»، قبل مباراة القمة أمام ليفربول بملعب الاتحاد يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لم يشارك هالاند «24 عاماً» مع «السيتي» أمام مدريد، في إياب «ملحق» دوري أبطال أوروبا، بعد استبداله قبلها في لقاء نيوكاسل يونايتد بـ «البريميرليج» للإصابة في الركبة.
وبدا أن الدولي النرويجي أصيب أثناء مساعدته لجيمس مكاتي في الهدف الرابع على ملعب الاتحاد، وظل على أرض الملعب، وواصل اللعب قبل أن يسقط مرة أخرى بعد ثلاث دقائق ويتم استبداله، أوضح بيب جوارديولا بعد مباراة ريال مدريد أن هالاند لا يزال يعاني من عدم الراحة، ولم يعتبر جاهزاً للعب.
ويعد هالاند قوة ضاربة في هجوم «السيتي»، ويعيش موسماً آخر «غزير الأهداف»، حيث سجل 27 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
إيرلينج هالاند
نيوكاسل
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
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