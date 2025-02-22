هالاند في «اختبار لياقة» قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي «اختبار لياقة»، قبل مباراة القمة أمام ليفربول بملعب الاتحاد يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يشارك هالاند «24 عاماً» مع «السيتي» أمام مدريد، في إياب «ملحق» دوري أبطال أوروبا، بعد استبداله قبلها في لقاء نيوكاسل يونايتد بـ «البريميرليج» للإصابة في الركبة.

وبدا أن الدولي النرويجي أصيب أثناء مساعدته لجيمس مكاتي في الهدف الرابع على ملعب الاتحاد، وظل على أرض الملعب، وواصل اللعب قبل أن يسقط مرة أخرى بعد ثلاث دقائق ويتم استبداله، أوضح بيب جوارديولا بعد مباراة ريال مدريد أن هالاند لا يزال يعاني من عدم الراحة، ولم يعتبر جاهزاً للعب.

ويعد هالاند قوة ضاربة في هجوم «السيتي»، ويعيش موسماً آخر «غزير الأهداف»، حيث سجل 27 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي.