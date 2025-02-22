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الرياضة

صراع «القيمة السوقية» قبل «ديربي» الأهلي والزمالك!

صراع «القيمة السوقية» قبل «ديربي» الأهلي والزمالك!
22 فبراير 2025 12:52

 
علي معالي (أبوظبي)

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«بصمة مغربية» في «ديربي» الأهلي والزمالك!


قبل انطلاق قمة الأهلي والزمالك اليوم في «ديربي» الكرة المصرية، نجد أن القيمة السوقية لكل منهما اختلفت بدرجة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة.
وحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، فإن القيمة التسويقية للأهلي تصل إلى 33.90 مليون يورو، بعدما ارتفعت عقب الصفقات الجديدة، بضم المغربي أشرف بن شرقي، والسلوفيني جراديشار.
وفي المقابل، تراجعت القيمة التسويقية للزمالك، وتُقدر الآن بـ15.55 مليون يورو، أما عن الأعلى بين اللاعبين، فيأتي أحمد مصطفى «زيزو» في الصدارة بقيمة 4 ملايين يورو، يليه ثلاثي الأهلي، بن شرقي، وإمام عاشور، ووسام أبوعلي، بقيمة 3.5 ملايين يورو لكل منهم.

مصر
الدوري المصري
الأهلي
الزمالك
أحمد زيزو
إمام عاشور
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