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الرياضة

شكوك حول مشاركة كين مع بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت

شكوك حول مشاركة كين مع بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت
22 فبراير 2025 14:45

 
ميونيخ (أ ف ب)

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يحوم الشك حول مشاركة الهداف الإنجليزي هاري كين مع فريقه بايرن ميونيخ في مباراة مهمة ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم الأحد، بعد تعرضه أخيراً لإصابة في ربلة ساقه.
قال مدربه البلجيكي فنسان كومباني، في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «سنرى غداً، إذا لم يكن هنا، سنجد حلاً مع المجموعة، لدينا حصة تدريب إضافية».
وخاض كين كامل مباراة القمة ضد باير ليفركوزن (0-0)، لكنه خرج بين شوطي مواجهة سلتيك الاسكتلندي منتصف الأسبوع في الملحق الذي تخطاه البايرن نحو ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
شرح ابن الحادية والثلاثين في حسابه على موقع التواصل «كليتس»: «واجهت مشكلة بسيطة بعد مباراة ليفركوزن، لكن مع الوقت المتبقي، لم أكن قادراً على الشفاء تماماً».
وأظهرت فحوص معاناته من تجمع للدم في ربلة الساق.
بدوره، قال كومباني: «ليست المرة الأولى التي نضطر فيها لإيجاد حل، سنتوصل إلى ذلك مع التشكيلة التي نملكها»، رغم عدم قدرته على إيجاد مهاجم فذ من طراز متصدر ترتيب هدافي الدوري «لا يوجد الكثير من المهاجمين القادرين على تسجيل 40 أو 50 هدفاً في الموسم، لذا لن يكون بمقدورنا استبداله بلاعب مماثل».
وكان قائد منتخب إنجلترا تعرض لتمزق عضلي في أواخر نوفمبر أبعده أربع مباريات عن فريقه البافاري.
ويتصدر البايرن ترتيب «البوندسليجا» بفارق ثماني نقاط عن ليفركوزن الذي سيلاقيه مجدداً في ثمن نهائي الأبطال مطلع مارس، فيما يحتل فرانكفورت المركز الثالث في الدوري بفارق 13 نقطة عن البايرن.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
أينتراخت فرانكفورت
هاري كين
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