نهيان بن زايد يشهد ختام مسابقات الرماية السنوية

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل ختام مسابقات الرماية السنوية الـ13 لعام 2025، بميدان الريف للرماية في أبوظبي، والذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى أرض الاحتفال، اللواء الركن (م) سالم علي الغفلي، قائد الوحدات المساندة، وكبار ضباط وقادة الوحدات المساندة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وبعدها مر خيالة الوحدات المساندة حاملين أعلام الدولة والقوات المسلحة والوحدات المساندة، ثم أطلقت ترحيباً بسموه من مدافع المراسم ثلاث طلقات، تلتها منافسات للرماية المختلفة للفرق والأفراد، وتخلل المنافسات إلقاء قصائد شعرية تحاكي الوطن والولاء لرئيس الدولة، وتعكس التطور والازدهار اللذين تشهدهما الدولة.

وأشاد سمو الشيخ ﻧﮭﯾﺎن ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن، بهذه المناسبة، بما تحظى به الرياضة من دعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تجلى في تحقيق إنجازات رياضية متعددة في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تسخر كل إمكاناتها لتوفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز منتسبيها على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات الرياضية، مشيداً سموه بما تزخر به البطولة من طاقات شبابية قادرة على خوض غمار التنافس الشريف في مختلف المحافل الرياضية. وأكد أن مسابقات الرماية السنوية الثالثة عشرة تمثل محطة مهمة لجميع القطاعات العسكرية والمدنية، خصوصاً أنها تخلق روح التنافس وترفع من مستوى الرماية، وتسهم بشكل بارز في رفع القدرات لدى المشاركين، من خلال وجود العديد من المسابقات المتنوعة، حيث سيكون مردودها إيجابياً بشكل كبير على المشاركين كافة.

وبلغ عدد الرماة المشاركين في دورة هذا العام 5680 رامياً، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الرماة منذ انطلاقة بطولة الرماية منذ 12 عاماً، بلغ أكثر من 67 ألف رامٍ.

وجرت تصفيات بطولة هذا العام في 4 أندية للرماية، هي: نادي الريف في أبوظبي، وميدان الظفرة، وميدان مصفوت للرماية، وميدان الفجيرة للرماية، بعدد مسابقات بلغ 27 مسابقة لمختلف الأسلحة المخصصة للرماية.

وفي الختام، كرم سموه الفائزين في منافسات الرماية وهنأهم، موجهاً خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل والمنظمين، وتمنى التوفيق للجميع في المسابقات القادمة.