18 ميدالية «عربية» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (الفجيرة)

يقدم الكاراتيه العربي مستوى متميزاً في بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، المقامة حالياً في الفجيرة، والتي تجري منافساتها على مجمع زايد الرياضي، وخلال أول يومين بالمنافسات وصلت محصلة اللاعبين واللاعبات العرب إلى 18 ميدالية، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و13 برونزية، وهي محصلة تؤكد التطور العربي للعبة في ظل وجود عدد كبير من المشاركين يفوق 2300 لاعب ولاعبة، يمثلون 87 دولة من مختلف دول العالم، بعد التتويج بميداليتين ذهبيتين، الأولى من نصيب المصرية ياسمين أبوزيد في الكوميتيه، وزن 66 كجم، والذهبية الأخرى من نصيب السعودي عبدالله القحطاني في الكوميتيه بمنافسات الشباب وزن فوق 76 كجم.

ووصل عدد الميداليات الفضية إلى 3 ميداليات، بفوز المصرية رؤى محمد في الكوميتيه «شابات»، وزن فوق 66 كجم، وزميلها محمد صلاح الدين وزن فوق 76 كجم للشباب، والسعودي سلطان القحطاني في الكوميتيه تحت 21 عاماً وزن تحت 60 كجم.

وعلى مستوى الميداليات البرنزية فقد تم تتويج اللاعبين العرب بعدد 13 ميدالية، من خلال فوز المصري علي ضاحي في الكاتا شباب، وزميلته كنزي زيدان وزميلتها كنزي عبدالرحيم في وزن تحت 53 كجم كوميتيه شابات، ومريم طنطاوي وزن تحت 66 كجم في كوميتيه، وفوق 66 كجم ملك البربري، والأردني هاني رشيد وزن تحت 55 كجم، والكويتي عبدالهادي العجمي وزن تحت 55 كجم للشباب، والتونسي محمد رحيمي في كوميتيه الشباب وزن تحت 76 كجم، والتونسية مريم التايب وزن تحت 68 كجم تحت 21 عاماً للشابات، والسعودي عبدالعزيز السيف تحت 21 عاماً في كوميتيه تحت 67 كجم، وزميله أنس الزهراني تحت 21 عاما كوميتيه وزن تحت 84 كجم، وفي نفس الوزن المصري أشرف المنياوي، والليبي نوري عبدالسلام وزن فوق 84 كجم في كوميتيه تحت 21 عاماً للشباب.

ويرى مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه أن نسخة «الفجيرة 2025» استثنائية بكل المقاييس، وأن هذا ثمرة جهد وعمل منظم من جميع أعضاء الاتحاد برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وقال: «تعودنا في اتحاد الكاراتيه أنه مع تنظيم كل بطولة نقوم لها بأن يكون هناك إضافة على سابقتها، والثقة التي منحنا إياها الاتحاد الدولي لم تأت من فراغ، بل لجهد منظم على مدار سنوات طويلة، وفريق عمل كبير والأرقام تتزايد عاماً بعد الآخر في الدوري العالمي للشباب تحديداً».

وقال سنكل: «عدد الملاعب تزايد في هذه النسخة داخل مجمع زايد الرياضي، حيث أصبح 8 ملاعب بدلاً من 6، وذلك للعدد الكبير في هذه النسخة، والإمكانات المتواجدة لدينا في الدولة تجعلنا نقبل التحديات، والاتحاد الدولي للعبة يدرك تماماً أنه بمقدورنا توفير كل سبل النجاح لأي بطولة نقوم بها، سواء على مستوى الناشئين أو الشباب أو الرجال والسيدات، وهو أمر يدعونا جميعاً للفخر».

وأشاد مروان بن سنكل بما شاهده في الافتتاح قائلاً: «كان شاهداً على ربط الماضي بالمحاضر، مع استشراق المستقبل، وكان حكاية جميلة بالفعل تحكي الكثير من أصالة ونمو وتقدم بإمارة الفجيرة، وهناك الكثير من الشركاء الاستراتيجيين الذين كانوا عاملاً مساعداً في نجاح الحدث العالمي الكبير».