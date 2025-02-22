الملا والمرزوقي يتألقان في العرض الليلي للدراجات المائية



دبي (الاتحاد)

فاز راشد علي صالح الملا البطل العالمي في الدراجات المائية، ونجم فريق أبوظبي، بالمركز الأول في فئة الاستعراضات الحرة، ضمن منافسات العرض الليلي للدراجات المائية، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» الموسم

وفرض الملا سيطرته على المنافسة، متفوقاً على باقي المشاركين، ومن بينهم المتسابق الجنوب أفريقي رينارد أستر هويزن الذي حل ثانياً، وجاء محمد علي جابر الهاملي ثالثاً، وتبعه المغربي ياسين فضلي، والسعودي نزار أبوالجدايل.

وواصل مانع حبيب المرزوقي سيطرته المطلقة على منافسات فئة الألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- مقدماً فاصلاً مبهراً بالألوان الضوئية، والتي أعجبت الحضور، ليحصل على المركز الأول، متفوقاً على شقيقه ماجد حبيب المرزوقي «الوصيف»، والمغربي ياسين فضلي «الثالث».