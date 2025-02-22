جوارديولا: مانشستر سيتي قادر على مجاراة ليفربول



لندن (د ب أ)



قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لا ينافس ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم، ولكنه أعرب عن قناعته بأن فريقه ما زال بإمكانه أن يكون نداً لفريق ليفربول في مباراتهما الأحد.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أنه بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أربع مواسم، يجد مانشستر سيتي نفسه في مركز غير مألوف خارج سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان مانشستر سيتي أن يكون له تأثير كبير في الأمور، حيث يستضيف ليفربول، المتصدر، الأحد، في لقاء بارز له تداعيات على سباق اللقب وأهداف مانشستر سيتي المتواضعة نسبياً في الوصول إلى المربع الذهبي.

ويأمل جوارديولا أن يرى رد فعل للفريق، بعد انتهاء مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.

وقال جوارديولا: «لا أعتقد أننا في لحظة سيئة- بعيداً عن مدريد، حيث إنه الفريق الأفضل حالياً».

وأضاف: «الأولوية للدوري الممتاز، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا وقدمنا مباريات جيدة». وقال: «حتى عندما خسرنا 1-5 أمام أرسنال، أود القول إننا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، باستثناء الدقائق الخمس الأولى، عندما تلقينا الهدف ومنحنا المنافس فرصة أخرى، بقية المباراة قدمنا عرضاً رائعاً».

وأضاف: «في مباريات أخرى، على سبيل المثال ضد نيوكاسل، كنا في مستوى عالٍ». وأوضح: «سنحاول لعب مباراة جيدة وحصد النقاط التي نحتاجها للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل».

وأضاف: «ولكن ليفربول فريق قوي في العديد من الجوانب، خسروا مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا السبب، فإنها اختبار جيد لنا».

وكان ليفربول، تحت قيادة المدير الفني السابق يورجن كلوب، أحد منافسي جوارديولا على اللقب.

وسار المدير الفني الجديد أرني سلوت على نفس الطريق بشكل مميز منذ توليه المهمة في الصيف الماضي.

وقال جوارديولا: «لديهم استمرارية مشابهة جداً لما كان مع يورجن، يستحق أن يكون في المراكز العليا، بالقرب من أرسنال، في المنافسة على اللقب، وأهنئه على ما فعله»