الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي قادر على مجاراة ليفربول

جوارديولا: مانشستر سيتي قادر على مجاراة ليفربول
22 فبراير 2025 15:02

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
صلاح ومرموش وجهاً لوجه.. «صراع مصري» في قمة السيتي وليفربول


قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لا ينافس ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم، ولكنه أعرب عن قناعته بأن فريقه ما زال بإمكانه أن يكون نداً لفريق ليفربول في مباراتهما الأحد.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أنه بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أربع مواسم، يجد مانشستر سيتي نفسه في مركز غير مألوف خارج سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان مانشستر سيتي أن يكون له تأثير كبير في الأمور، حيث يستضيف ليفربول، المتصدر، الأحد، في لقاء بارز له تداعيات على سباق اللقب وأهداف مانشستر سيتي المتواضعة نسبياً في الوصول إلى المربع الذهبي.
ويأمل جوارديولا أن يرى رد فعل للفريق، بعد انتهاء مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.
وقال جوارديولا: «لا أعتقد أننا في لحظة سيئة- بعيداً عن مدريد، حيث إنه الفريق الأفضل حالياً».
وأضاف: «الأولوية للدوري الممتاز، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا وقدمنا مباريات جيدة». وقال: «حتى عندما خسرنا 1-5 أمام أرسنال، أود القول إننا لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، باستثناء الدقائق الخمس الأولى، عندما تلقينا الهدف ومنحنا المنافس فرصة أخرى، بقية المباراة قدمنا عرضاً رائعاً».
وأضاف: «في مباريات أخرى، على سبيل المثال ضد نيوكاسل، كنا في مستوى عالٍ». وأوضح: «سنحاول لعب مباراة جيدة وحصد النقاط التي نحتاجها للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل».
وأضاف: «ولكن ليفربول فريق قوي في العديد من الجوانب، خسروا مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا السبب، فإنها اختبار جيد لنا».
وكان ليفربول، تحت قيادة المدير الفني السابق يورجن كلوب، أحد منافسي جوارديولا على اللقب.
وسار المدير الفني الجديد أرني سلوت على نفس الطريق بشكل مميز منذ توليه المهمة في الصيف الماضي.
وقال جوارديولا: «لديهم استمرارية مشابهة جداً لما كان مع يورجن، يستحق أن يكون في المراكز العليا، بالقرب من أرسنال، في المنافسة على اللقب، وأهنئه على ما فعله»

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
أرني سلوت
آخر الأخبار
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
علوم الدار
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
اليوم 12:44
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©