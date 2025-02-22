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الرياضة

«عالمي» القدرات الرياضية يشيد بدور الإمارات في دعم خدمات أصحاب الهمم

«عالمي» القدرات الرياضية يشيد بدور الإمارات في دعم خدمات أصحاب الهمم
22 فبراير 2025 17:30

الشارقة (الاتحاد)
أشاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية الذي انطلقت أعماله أمس في الشارقة، بدور دولة الإمارات في تطوير الخدمات الخاصة بأصحاب الهمم.
يعنى «الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية» بتنظيم رياضات ذوي الإعاقة الحركية بعد الدمج، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لرياضات الإعاقة الحركية والبتر والاتحاد العالمي لرياضات الشلل الدماغي.
ويبحث الاجتماع - الذي يستمر يومين - برامج وفعاليات الألعاب العالمية 2025 و2027، والألعاب العالمية للشباب 2026 و2028، والألعاب الشاطئية 2025 و2027، ودورات ألعاب جوتمان مؤسس الحركة الرياضية لأصحاب الهمم العالمية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات بين الاتحاد والدول والمدن المستضيفة للفعاليات للسنوات المقبلة وفي مقدمتها تركيا وإندونيسيا.
وتوجه المشاركون في بداية جلسات اجتماعهم بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام الذي يوليه لأصحاب الهمم من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للمعاقين.

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