روبرتسون: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي «صعبة للغاية»

لندن (د ب أ)



يتوقع أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم «مباراة صعبة للغاية» أمام مانشستر سيتي، رغم أن المنافس يواصل تقديم موسم سيئ، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، تُوج بآخر أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يبدو أن لقب هذا الموسم في طريقه إلى «أنفيلد»، حيث يدخل ليفربول مباراة الغد، وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق 17 نقطة خلف ليفربول، ويعاني من هزيمته 1-3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن روبرتسون يتوقع رد فعل قوياً لمانشستر سيتي على ملعب «الاتحاد».

وقال روبرتسون: «مازال هذا الملعب مكاناً صعباً للغاية».

وأضاف:«بالتأكيد، منذ أن كنت هنا، سجلنا هناك ليس جيداً حسب ذاكرتي. ربما كان لدينا بعض التعادلات وأشياء من هذا القبيل، كان دائماً مكاناً صعباً بالنسبة لنا».

وقال:«يملكون بعض اللاعبين الرائعين، حسنا، ربما يمرون بموسم صعب، ولكني أعتقد أنهم أظهروا في نهاية الأسبوع الماضي ضد نيوكاسل أنهم لا يزالون قادرين على سحق الفرق».

وأردف:«يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز، وإذا كنا في أفضل حالاتنا، بالتالي يمكننا أن نسبب المشاكل لأي فريق».

وأوضح: «ولكنها ستكون مباراة صعبة، يجب علينا أن نتعافى، أن نرتاح بقدر المستطاع لأن جدول المباريات كان صعباً، ولكننا سنكون جاهزين لمباراة الغد».