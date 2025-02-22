مواجهات قوية بين «النخبة» في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

تقام «النسخة 33» من بطولة سوق دبي الحرة للتنس من فئة 500 نقطة من 24 فبراير إلى 1 مارس، بمشاركة 32 لاعباً منهم دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف وروبرتو باوتيستا أجوت بطل عام 2018، وأوجو هومبيرت.

ويشارك ميدفيديف المصنف الأول والمصنف السادس عالمياً، والفائز ببطولة أميركا المفتوحة 2021، للمرة الثالثة على التوالي في دبي، ويواجه يان لينارد شتروف، الذي حقق ضده 7 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ويتطلع الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي بلغ نهائي ويمبلدون في 2021، إلى تمديد سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات أمام الفرنسي جايل مونفيس، الذي وصل إلى نصف نهائي «جراند سلام» مرتين.

ويعود روبليف المصنف الثالث في البطولة للعام الخامس على التوالي، ويبدأ سعيه للفوز بلقب دبي للمرة الثانية أمام لاعب متأهل، بينما يواجه باوتيستا أجوت المجري فابيان ماروزان.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس: «تضفي القرعة دائماً مستوى إضافياً من الإثارة على البطولة، ومع مشاركة بعض من أفضل اللاعبين في العالم، يمكن للجماهير توقع مستوى تنافسي منذ البداية. نحن حريصون على متابعة نتيجة كل مباراة».

وأعلن صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرّة للتنس، ونائب المدير العام لسوق دبي الحرّة، عن اللاعبين الثلاثة الذين يشاركون في البطولة ببطاقة دعوة، حيث انضم إلى إيفانز كل من اللبناني هادي حبيب، والتونسي عزيز دوغاز.