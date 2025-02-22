التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



فرض التعاون التعادل 2-2 أمام ضيفه الشباب ضمن الجولة 21 بالدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الشباب بهدفين سجلهما عبد الرازق حمد الله من ركلة جزاء وويسلي هوديت في الدقيقتين 18 و31، وقلص التعاون الفارق بهدف سجله رينيه ريفاس في الدقيقة 2+45. ورغم النقص العددي بعد طرد أندريه جيروتو في الدقيقة 10+45، فإن التعاون نجح في انتزاع نقطة التعادل بهدف في الشوط الثاني، سجله متعب المفرج في الدقيقة 70.

بهذا التعادل بقى الشباب في المركز السادس برصيد 33 نقطة، ولكنه تجاوز كبوة الخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية.

أما التعاون، فيحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على فريقي الاتفاق والخليج صاحبي المركزين التاسع والعاشر على التوالي.