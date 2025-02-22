ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ



برلين (أ ف ب)



أعاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن حامل اللقب إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين متتاليين، عندما أسهم بتمريرة حاسمة وهدف في فوزه على مضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز الأخير 2-0، في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وصنع عدلي الهدف الأول بتمريرة إلى المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك (9) رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين، مشاركة مع الدولي المصري عمر مرموش المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من أينتراخت فرانكفورت، وأضاف الدولي المغربي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وهي المباراة الثانية لعدلي منذ عودته إلى الملاعب في بداية الشهر الحالي، بعد إصابة بكسر في الساق أبعدته عن الملاعب منذ 24 أكتوبر الماضي.

ولعب عدلي أساسياً، بعدما دخل في الشوط الثاني في المباراة الماضية أمام الضيف بايرن ميونيخ (0-0) في أول مباراة له عقب عودته إلى الملاعب.

وشدد باير ليفركوزن الخناق على البايرن المتصدر، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة مقلصاً الفارق بينهما إلى خمس نقاط مؤقتاً، بانتظار مباراة العملاق البافاري مع ضيفه فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة.

وكان ليفركوزن الطرف الأفضل منذ بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة برأسية لشيك من مسافة قريبة، أبعدها المدافع السلوفيني دافيد زيتش برأسه من باب المرمى.

ونجح شيك في هز الشباك، عندما استغل مجهوداً فردياً رائعاً لعدلي داخل المنطقة، حيث تلاعب بثلاثة مدافعين، ومرر كرة عرضية تابعها الدولي التشيكي بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (9).

وكانت أول وأخطر فرصة لأصحاب الأرض، عندما تلقى الياباني شوتو ماشينو كرة خلف الدفاع، فانفرد عند حافة المنطقة، لكن الحارس التشيكي ماتاي كوفار خرج لملاقاته وأبعد تسديدته (23).

وكان عدلي قاب قوسين أو أدنى من التعزيز برأسية من مسافة قريبة أبعدها الحارس تيمون فينر بصعوبة من باب المرمى قبل أن يشتتها الدفاع (25)، ورأسية للمدافع الإكوادوري بييرو إينكابي من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (30)، وأخرى لشيك بجوار القائم ذاته (37).

وعزز عدلي تقدم باير ليفركوزن، إثر تلقيه كرة بينية خلف الدفاع من فلوريان فيرتس داخل المنطقة فتابعها بيسراه فوق الحارس (45).

وجرب النرويجي ماجنوس كنودسن حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس إلى ركنية (45+2).

وكاد البوركينابي إدمون تابسوبا يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس فينر بصعوبة إلى ركنية (53)، وتابعها الأخير تألقه بتصديه لتسديدة قوية لشيك من داخل المنطقة (60)، وأخرى على دفعتين لفيرتس من مسافة قريبة (84).

وتصدى كوفار لتسديدة البديل ماكس جيشفيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى ماينز إلى المركز الخامس مؤقتاً، بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما الكوري الجنوبي جاي-سونج لي (67) وبول نيبيل (90+5).

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج الرابع سابقاً، والذي يستضيف هايدنهايم الأحد، فيما تجمد رصيد سانت باولي عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان فرايبورج انتزع المركز الرابع مؤقتاً من لايبزج، بفوزه الكبير على ضيفه فيردر بريمن 5-0 في افتتاح المرحلة رافعاً رصيده إلى 39 نقطة.

وانتظر أوجسبورج الشوط الثاني من مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ لاستغلال النقص العددي في صفوفه وهز شباكه بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي أليكسيس كلود-موريس في الدقائق 55 و61 و70.

وتلقى مونشنجلادباخ ضربة قاسية في الدقيقة 28 بطرد استغل أوجسبورج النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض عقب طرد حارس مرماه الدنماركي يوناس أوملين.

وأنقذ السويدي ماتياس سفانبرج فريقه فولفسبورج من الخسارة أمام ضيفه بوخوم صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير بإدراكه التعادل في الدقيقة 81 بعدما تقدم الضيوف بهدف الصربي إيرهان ماسوفيتش (50).