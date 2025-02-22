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الرياضة

وستهام يُسقط أرسنال ويقدم خدمة إلى ليفربول

وستهام يُسقط أرسنال ويقدم خدمة إلى ليفربول
22 فبراير 2025 21:35

 
ليفربول (أ ف ب)

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سقط أرسنال على أرضه أمام وستهام بهدف، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فاتحاً المجال أمام ليفربول للابتعاد في الصدارة بفارق 11 نقطة مؤقتاً.
وسجل جارود بوين هدف وستهام الوحيد في الدقيقة 44 برأسية، بعد عرضية من آرون وان بيساكا.
خسارة هي الأولى لأرسنال في الدوري منذ الثاني من نوفمبر، حين سقط أمام نيوكاسل 0-1 أيضاً، والثالثة منذ انطلاق البطولة، وتجمد رصيده عند 53 نقطة، مقابل61 لليفربول الذي لعب مباراة مقدمة من المرحلة 29، لتضاربها مع موعد إقامتها مع نهائي كأس الرابطة في 16 مارس المقبل بينه وبين نيوكاسل.
ويحل «الريدز» الأحد ضيفاً على مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة.
في المقابل، رفع وستهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر بعد ثلاث خسائر وتعادل بقيادة مدرب برايتون وتشيلسي السابق جراهام بوتر.
وكان أرسنال البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لمدافعه الأيسر الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الفرنسي ألفونس أريولا أوقفها (23)، وجاء الرد قاسياً عبر بوين الذي استثمر عرضية تابعها برأسه إلى مرمى الإسباني دافيد ريا (44).
وحاول أرسنال العودة بتسديدة من البلجيكي لياندرو تروسار داخل المنطقة أبعدها أريولا بقدمه (63).
إلا أن الأوضاع ازدادت سوءاً بعد طرد مايلز لويس-سكيلي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر عرقلته الغاني محمد قدوس في منتصف الملعب ومنعه من فرصة محققة خصوصاً أن رايا كان بعيداً عن عرينه (73).
وكاد المدافع البديل بن وايت يعادل بتسديدة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن (90+5).

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أرسنال
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