روبليف يُتوج بـ «اللقب 17»

الدوحة (أ ف ب)



توّج الروسي أندري روبليف المصنف عاشراً عالمياً، بلقب دورة الدوحة في التنس (500 نقطة)، بعد فوزه على البريطاني جاك درابر 7-5 و5-7 و6-1 في المباراة النهائية، محققاً اللقب السابع عشر في مسيرته.

وحقق روبليف (27 عاماً) أول تتويج له منذ فوزه بدورة مدريد للألف نقطة في مايو 2024.

وهذا اللقب الثاني للروسي في الدوحة، بعد تتويجه الأول قبل خمسة أعوام، محققاً إنجازاً شخصياً، إذ لم يسبق له الفوز بلقب دورة أو بطولة واحدة أكثر من مرة.

ويفضل هذا الانتصار، سيتقدم روبليف إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، بينما سيرتقي درابر الـ16 الذي وصل إلى نصف نهائي فلاشينج ميدوز الأميركية، رابعة البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز 12، وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن.

وكان روبليف خرج من الدور الأول في أول بطولتين له هذا الموسم، بما في ذلك أستراليا المفتوحة، حيث خسر أمام الموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى نهائي إحدى دورات أي تي بي منذ دورة مونتريال الألف نقطة في أغسطس 2024.

وانتظر روبليف حتى شوط الإرسال السادس لدرابر لكسره والفوز بالمجموعة الأولى، لكن البريطاني رد الدين بالطريقة عينها كاسراً إرسال روبليف السادس في المجموعة الثانية ثم فاز على إرساله السابع، لكن الروسي انتفض بقوة في المجموعة الثالثة التي حسمها في 28 دقيقة فقط.