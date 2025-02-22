الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبليف يُتوج بـ «اللقب 17»

روبليف يُتوج بـ «اللقب 17»
22 فبراير 2025 21:56

الدوحة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
أندرييفا «أصغر مُتوجة» في «دبي للتنس»


توّج الروسي أندري روبليف المصنف عاشراً عالمياً، بلقب دورة الدوحة في التنس (500 نقطة)، بعد فوزه على البريطاني جاك درابر 7-5 و5-7 و6-1 في المباراة النهائية، محققاً اللقب السابع عشر في مسيرته.
وحقق روبليف (27 عاماً) أول تتويج له منذ فوزه بدورة مدريد للألف نقطة في مايو 2024.
وهذا اللقب الثاني للروسي في الدوحة، بعد تتويجه الأول قبل خمسة أعوام، محققاً إنجازاً شخصياً، إذ لم يسبق له الفوز بلقب دورة أو بطولة واحدة أكثر من مرة.
ويفضل هذا الانتصار، سيتقدم روبليف إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، بينما سيرتقي درابر الـ16 الذي وصل إلى نصف نهائي فلاشينج ميدوز الأميركية، رابعة البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز 12، وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن.
وكان روبليف خرج من الدور الأول في أول بطولتين له هذا الموسم، بما في ذلك أستراليا المفتوحة، حيث خسر أمام الموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا.
وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى نهائي إحدى دورات أي تي بي منذ دورة مونتريال الألف نقطة في أغسطس 2024.
وانتظر روبليف حتى شوط الإرسال السادس لدرابر لكسره والفوز بالمجموعة الأولى، لكن البريطاني رد الدين بالطريقة عينها كاسراً إرسال روبليف السادس في المجموعة الثانية ثم فاز على إرساله السابع، لكن الروسي انتفض بقوة في المجموعة الثالثة التي حسمها في 28 دقيقة فقط.

التنس
قطر
الدوحة
أندريه روبليف
آخر الأخبار
«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
الرياضة
«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
اليوم 12:45
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
علوم الدار
صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
اليوم 12:44
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©