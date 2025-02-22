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الرياضة

الوصل يتفوق على العين بـ «رأسية» ليما

الوصل يتفوق على العين بـ «رأسية» ليما
22 فبراير 2025 22:23

معتز الشامي (دبي)

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حقق الوصل فوزاً مثيراً على ضيفه العين بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في دبي، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «27 نقطة» في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد «الزعيم» عند «30 نقطة» في المركز الثالث.
وسجل هدف الوصل فابيو ليما من كرة رأسية في الدقيقة 46، ليرفع رصيده من الأهداف بالرأس إلى 24 هدفاً في مسيرته بـ «دورينا»، بينما يعد الهدف الأول لليما في شباك «الزعيم» بضربة رأس، وبهذه الخسارة لم يحافظ العين على نظافة شباكه في جميع مبارياته السبع خارج أرضه بالدوري هذا الموسم، حيث استقبل 16 هدفاً خلالها.
واستبسل دفاع الوصل أمام محاولات العين على مدار الشوطين، وتألق خالد السناني في أكثر من كرة، واستطاع أن يضمن تفوق فريقه، بينما لم يوفق هجوم «البنفسج» في اختراق دفاع «الأصفر» طوال المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
العين
فابيو ليما
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