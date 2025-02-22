4 فرق إلى نهائيات «تحدي المدن» في «ألعاب دبي»



دبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منافسة شديدة ضمن تصفيات فئتي تحدي المدن وتحدي المجتمع.

وشهد «تحدي المدن» مواجهات حماسية بين الفرق المشاركة، مما يعكس مكانة «ألعاب دبي» كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة، والتي تستقطب مشاركات عالمية من نخبة الفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة تأهل فرق من «تحدي المدن» إلى النهائي المرتقب المقرر إقامته غداً الأحد، حيث تصدر فريق مونتريال من كندا الترتيب برصيد 151.42 نقطة، تبعه في المركز الثاني فريق كولورادو من أميركا برصيد 150.51 نقطة، فيما جاء فريق قازان من روسيا ثالثاً بـ 150.22 نقطة، بينما حصل فريق سانت بطرسبرج من روسيا على المركز الرابع محققاً 148.22 نقطة.

كما شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025» منافسات «تحدي المجتمع»، الذي استقطب مشاركة 28 فريقاً بعد تأهلها من الجولة التمهيدية التي أقيمت قبيل انطلاق النسخة السادسة من الحدث.

وتأهل عن فئة تحدي المجتمع كلٌ من فريق مربط عجمان الذي جاء بالمركز الأول برصيد 127.26 نقطة، يليه فريق بلوك 20 x إمباير برصيد 127.01 نقطة، وحل بالمركز الثالث فريق إسعاد برصيد 126.07 نقطة، وفريق عجمان بالمركز الرابع برصيد 125.84 نقطة.

وتميزت الفرق المشاركة بأداء تنافسي قوي، عكس وعي المجتمع المتزايد بأهمية تبني أسلوب حياة تتسم بالنشاط والصحة، بما يسهم في تعزيز الزخم المجتمعي ضمن الفعاليات الرياضية الكبرى في دبي.

وتُقام النسخة السادسة من «ألعاب دبي»، بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في «دبي فستيفال سيتي» حتى 23 فبراير الجاري، وتحظى برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، ودعم مجلس دبي الرياضي.

وقال منصور المهيري، مسؤول تسجيل فرق المجتمع: «يعكس الإقبال المتزايد على فئة تحدي المجتمع، التأثير الإيجابي لـ(ألعاب دبي) على صعيد تعزيز الرياضة المجتمعية وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة يتسم بالنشاط، وشهدت التصفيات التمهيدية هذا العام مستويات تنافسية عالية، حيث أظهرت الفرق المشاركة التزاماً وروحاً رياضية متميزة، ولا يقتصر الحدث على المنافسة الرياضية، بل يوفر بيئة تشاركية تدعم القيم المجتمعية والعمل الجماعي، مما يجعله واحداً من أكثر الفعاليات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي. ومن خلال استراتيجيات التسجيل المتطورة، حرصنا على تسهيل مشاركة الفرق المجتمعية ومنحها تجربة تسجيل مرنة تتيح لها خوض المنافسات بأفضل طريقة ممكنة».