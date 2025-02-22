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الرياضة

المزروعي بطل كأس مهرجان محمد بن راشد للقدرة

راشد بن دلموك يتوج الأبطال بحضور أحمد الريسي وأحمد الكعبي وعادل الغيث (الاتحاد)
23 فبراير 2025 01:07

محمد حسن وعصام السيد (دبي)

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توج الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم»، بلقب سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، السباق الرئيس ضمن مهرجان سموه للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 145 فارساً وفارسة.
وحضر السباق وقام بتتويج الفائزين الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وأحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات راعي السباق.
وهذا اللقب السادس لإسطبلات «أم آر أم» بإشراف المخضرم إسماعيل محمد، في هذا السباق الغالي، والمرة الثالثة للفارس سيف المزروعي، والثانية للجواد القوي «ماجيك جلين تورك».
ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة بما يقارب 3.5 مليون درهم، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 120 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم، ونال أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر مبالغ متدرجة تبدأ من 90 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى المركز السبعين 40 ألف درهم لكل منهم.
وشهد السباق تقلبات مختلفة، حيث تعاقب عدد من الفرسان على تصدر المراحل، لكن الكلمة الأخيرة كانت للفارس سيف المزروعي وجواده «ماجيك جلين تورك»، الذي حافظ على وتيرة سرعة معتدلة حسب إمكانيات الجواد، وعلى الرغم من المنافسة الشرسة في الأمتار النهائية إلا أنه تمسك بأسلوبه، حيث حل ثانياً في خط النهاية، لكنه نال اللقب بعد استبعاد صاحب المركز الأول لعدم اجتياز جواده بوابة الفحص البيطري.
وقطع بطل السباق المسافة الكلية بزمن 6:20:31 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.23 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني سيف بالجافلة على صهوة «لاليك دي فيجلوس» لإسطبلات أم 7 بزمن 6:20:47 ساعة. وحل في المركز الثالث الفارس علي الفلاسي على صهوة «جولياث لارزاك» من إسطبلات العاصفة، وسجل 6:20:55 ساعة.

مهرجان محمد بن راشد للقدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
نادي دبي للفروسية
دبي
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