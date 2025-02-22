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الرياضة

اتحاد جدة يدك شباك الهلال بـ «رباعية»

اتحاد جدة يدك شباك الهلال بـ «رباعية»
23 فبراير 2025 00:42

جدة (د ب أ) 

 

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لقن اتحاد جدة ضيفه الهلال درساً قاسياً، وهزمه بنتيجة 4-1، في قمة منافسات «الجولة 21» بالدوري السعودي لكرة القدم.
لم يحافظ الهلال على تقدمه بهدف سجله ماركوس ليوناردو، بعد مرور 23 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة.
بل قلب الاتحاد الطاولة على ضيفه، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما حسن كادش وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 29 و45.
وفي الشوط الثاني، أضاف بيرجوين وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و86.
وضرب الاتحاد بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث رد اعتباره من الخسارة أمام الهلال بنتيجة 1- 3 في الدور الأول.
كما أكد الاتحاد تفوقه على منافسه الهلال للمرة الثانية على التوالي، بعد الإطاحة به من دور الثمانية بكأس خادم الحرمين في يناير الماضي.
وابتعد الاتحاد أيضاً بصدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، محققاً الفوز الرابع على التوالي، ليوسع الفارق إلى 7 نقاط مع الهلال الذي واصل النزيف للجولة الثالثة على التوالي بعد تعادلين وخسارة. 

 

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
اتحاد جدة
كريم بنزيمة
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