كأس الاتحاد للمصارعة تدشن التحديات بمشاركة كبيرة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات النسخة الثانية من كأس اتحاد المصارعة، والتي تستمر حتى مساء اليوم، في «مبادلة أرينا» أبوظبي، ويتنافس فيها نحو 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل وخارج الدولة، وتقام ضمن روزنامة الموسم الرياضي الأكبر من نوعها التي أطلقها اتحاد المصارعة، ضمن الخطة الاستراتيجية لنشر وتطوير الرياضة.

أقيم حفل الافتتاح الذي بدأ بعزف النشيد الوطني، وتخلله عرض فيلم حول رياضة المصارعة، قبل انطلاق النزالات النهائية.

وحضر مراسم الافتتاح وجانباً من فعاليات البطولة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد المصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، والدكتور زياد صالح وسيف الراشدي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وسلطان الكتبي، المدير التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة.

وأقيمت في اليوم الأول منافسات فئة تحت 15 عاماً، ونزالات فئة تحت 10 أعوام، فيما تستكمل اليوم البطولة بإقامة منافسات فئة تحت 17 عاماً، وفي ختامها يصدر الترتيب النهائي العام للبطولة، عقب نتائج فئتي تحت 15 و17 عاماً، وينال الفريق الفائز الكأس التي تم تصميمها خصيصاً لهذه البطولة، فيما تم اعتبار فئة تحت 10 أعوام تشجيعية، لتحفيز اللاعبين من فئة البراعم على تعلم مهارات اللعبة والمشاركة في أجواء البطولة.

على صعيد متصل، وقع اتحاد المصارعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأردني للمصارعة، لتعزيز الجهود المشتركة لتطوير اللعبة، على مختلف الأصعدة الإدارية والفنية والتحكيمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم، سلطان الكتبي، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والمهندس محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، بحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والدكتور زياد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد لمصارعة.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، أشار المهندس محمد العواملة إلى أهمية هذه الخطوة للتأكيد على إطار التعاون المشترك والعلاقات الدائمة بين الإمارات والأردن، وتحديداً رياضة المصارعة، وقال: «تقوم هذه المذكرة على بنود رئيسية للعمل عليها من أجل تطوير رياضة المصارعة، من النواحي الإدارية والفنية والتحكيمية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على إقامة معسكرات وفعاليات مشتركة».

وأشاد العواملة بالجهود الإمــاراتيــة لتطـــوير رياضة المصارعة، وقال: «نتوقع مستقبلاً مشرقاً للمصارعة في الإمارات، وأن نرى المزيد من المواهب الواعدة، من خلال تنظيم هذا النوع من البطولات، مثل كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، لما تقدمه من فرصة للاعبين الناشئين لإبراز قدراتهم».