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الرياضة

برشلونة.. «البديلان» يحسمان المباراة «المتواضعة»!

برشلونة.. «البديلان» يحسمان المباراة «المتواضعة»!
23 فبراير 2025 08:20

مدريد (رويترز) 

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هز «البديلان» داني أولمو وفيران توريس الشباك، ليقودا برشلونة إلى الفوز 2-صفر على لاس بالماس، واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد مباراة متواضعة.
ويرتفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، قبل مواجهة جيرونا «الأحد».
وكان الفريقان بلا أنياب خلال أغلب فترات المباراة البطيئة، وواجها صعوبات في صناعة الفرص، قبل أن يفتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 62 بتسديدة من داخل المنطقة أطلقها أولمو.
وحسم توريس الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلاً خطأ من دفاع لاس بالماس ليطلق تسديدة منخفضة من مسافة قريبة.
وأبلغ أولمو تلفزيون موفيستار بلس الإسباني «ليس هناك أي ضغط، لا زالت الأمور تحت سيطرتنا، وفي يدنا أن نظل في هذا الوضع، أنا سعيد جداً لمساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاث أمام لاس بالماس الذي دافع بصورة جيدة جداً في انتصار مهم جداً في سباق اللقب، أغلق مسارات التمرير، وكان علينا أن نتحلى بالصبر لنجد طريقنا إلى المرمى، في الشوط الثاني سنحت لنا فرص أكثر وفي النهاية حققنا هذا الفوز الثمين».
وبادر لاس بالماس بالهجوم مبكراً وتصدى تشيزني حارس برشلونة لمحاولة من ساندرو ما بشّر بمباراة مثيرة، لكنها لم ترق لمستوى التوقعات.
وقرر هانز فليك مدرب برشلونة الدفع بأولمو بدلاً من لاعب الوسط فيرمين لوبيز، بعد الاستراحة في خطوة أتت بثمارها في الدقيقة 62، عندما سجل البديل الهدف الأول.
وسيطر أولمو على تمريرة متقنة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء المزدحمة، قبل أن يفتح مساحة كافية، ليطلق تسديدة ارتدت من العارضة إلى داخل الشباك.
واستشاط لاعبو لاس بالماس غضباً بعدما أمر الحكم باستئناف اللعب، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، رغم مطالبتهم باحتساب ركلة جزاء، بعدما لمس إريك جارسيا مدافع برشلونة الكرة بيده في الدقيقة 80، إذ تبين أن هناك تسللاً في بناء الهجمة.
وحسم برشلونة الفوز، بعدما ارتكب لاس بالماس خطأ سخيفاً باستئناف اللعب بتسرع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمرر رافينيا الكرة سريعاً إلى توريس الذي أسكنها الشباك. 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
لاس بالماس
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
داني أولمو
توريس
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