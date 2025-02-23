«ترقية» الإنتر في إيطاليا

ميلانو (رويترز)



سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً، ليقود إنتر ميلان لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بالفوز 1-صفر على ضيفه جنوى.

ورفع الفوز رصيد الإنتر إلى 57 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على نابولي الذي يحل ضيفاً على كومو الأحد، وتراجع جنوى إلى المركز 12 وله 30 نقطة.

وخاض الإنتر المباراة أملاً في تحسين نتائجه، بعدما حقق انتصاراً واحداً في آخر أربع مباريات وذلك قبل مواجهة نابولي في الجولة المقبلة.

وفرض صاحب الأرض حصاراً على جنوى في نصف ملعبه في أول عشر دقائق، من دون أن يصنع أي فرص للتسجيل.

ولم يتمكن الإنتر من اختراق دفاع المنافس المنضبط، ولم تكن هناك خطورة على أي من المرميين في شوط أول غير ممتع.

وبعدما شارك أساسياً للمرة الثانية هذا الموسم، خرج خواكين كوريا مصاباً ونزل بدلاً منه مهدي طارمي في بداية الشوط الثاني.

ويفتقد الإنتر بالفعل جهود ماركوس تورام، هدافه في الدوري هذا الموسم، للإصابة.

وكانت أول فرص الإنتر من نصيب دينزل دمفريس الذي أطلق تسديدة قوية علت العارضة، بينما اعتمد جنوة على الهجمات المرتدة.

وبعد مرور أكثر من ساعة من المباراة، من دون أي محاولة من الإنتر على المرمى، كاد صاحب الأرض أن يهز الشباك في مناسبتين، عندما أبعد ماتيا باني الكرة من على خط المرمى، قبل أن يتصدى نيكولا ليالي حارس جنوى لمحاولة طارمي.

وأطلق نيكولو باريلا تسديدة قوية ارتدت من العارضة مع سعي الإنتر للتسجيل في حين اقترب جنوى من هز الشباك، عندما لعب كاليب إكوبان ضربة رأس من مسافة قريبة تصدى لها جوسيب مارتينيز حارس مرمى الإنتر.

وكانت هذه مشاركة مارتينيز الأولى مع الإنتر في الدوري، في ظل إصابة يان سومر، بعدما أمضى الموسمين الماضيين في حراسة عرين جنوى.

وبعد دقائق، حصل الإنتر على ركلة ركنية حولها المهاجم مارتينيز بضربة رأس اصطدمت بباتريسيو ماسيني لاعب وسط جنوى إلى داخل شباكه قبل 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

وفي حين سعى جنوي لإدراك التعادل، سنحت للإنتر فرص لتعزيز تقدمه، لكن ليالي تصدى لمحاولات من طارمي ومارتينيز.