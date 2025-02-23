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الرياضة

ليما يقترب من جيان وكايو بهدف الوصل أمام العين

ليما يقترب من جيان وكايو بهدف الوصل أمام العين
23 فبراير 2025 10:03

معتز الشامي (أبوظبي)

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واصل فابيو ليما نجم الوصل تميزه، ومستواه الرائع أمام العين، بعدما قاد «فهود زعبيل» في معقلهم للفوز 1-0، في قمة الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين.
ورفع ليما رصيده بعد هدف الفوز الذي سجله أمام «الزعيم» إلى 9 أهداف في ترتيب هدافي «الكلاسيكو» بين الوصل والعين، ويفصله هدف واحد عن الغاني أسامواه جيان وهدفين عن كايو كانيدو زميله بالفريق ولاعب العين السابق.
وجاء هدف فوز الوصل من رأسية ليما، وهو الهدف الأول بالرأس الذي يسجله في شباك العين طوال مسيرته، كما أنه الهدف الـ24 إجمالاً له بالرأس خلال مشواره مع الوصل في الدوري، حيث أكد زعامته داخل الملعب، كما فرض سطوته في «الكلاسيكو» أمام الوصل بشكل صارخ خلال المواجهة.
ووصل ليما للمساهمة رقم 14 له في 24 لقاء ضد العين بجميع المسابقات، حيث سجل 9 وصنع 5، كما فرض نفسه كرجل الوصل الأول في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق بفضل أرقامه المميزة وأدائه الحاسم.
وبحسب «سوفا سكور» للإحصائيات، يعد ليما هداف الفريق برصيد 7 أهداف، كما أنه ثاني أفضل ممرر بصناعة 3 أهداف، والأكثر مساهمة في الأهداف بـ 10 مساهمات، مما يبرز دوره الأساسي في الهجوم، كما يتصدر قائمة الأكثر تسديداً بـ 49 تسديدة، واحتل المركز الثالث في صناعة الفرص بـ 24 فرصة.

العين
الوصل
فابيو ليما
دوري أدنوك للمحترفين
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