أنشيلوتي: ريال مدريد يحترم إيقاف بيلينجهام!



مدريد (د ب أ)



قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن مواجهة أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون صعبة.

وأضاف مدرب ريال مدريد، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي من مؤتمر صحفي قبل مواجهة جيرونا الأحد ببطولة الدوري الإسباني، أن المواجهة أمام أتلتيكو ستكون صعبة مثلما هي الحال دائماً، مشيراً إلى أن المباراة ستكون ممتعة ومتكافئة.

ولم يستبعد أنشيلوتي غياب الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب الفريق، عن مواجهة الأحد أمام جيرونا، حيث إنه يحتاج إلى الراحة، في ظل ازدحام جدول المباريات.

وعن عقوبة إيقاف لاعب الوسط جود بيلينجهام لمباراتين قال المدرب الإيطالي: «علينا احترام القرار، ومع ذلك، سيستأنف النادي القرار، في محاولة لتقليص عقوبة الإيقاف لمباراتين، وتمكنا من تحقيق نتائج جيدة دون بيلينجهام، ويمكننا فعل الشيء نفسه أمام جيرونا.