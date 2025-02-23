أرتيتا: سباق «البريميرليج» خارج سيطرة أرسنال!

لندن (رويترز)



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن فريقه يجب أن يعاني ويتألم لمدة 48 ساعة فقط، قبل أن يحول غضب الهزيمة 1-صفر على ملعبه أمام وستهام يونايتد إلى وقود لإنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان من المفترض أن تكون جولة مطلع الأسبوع فرصة للضغط على ليفربول المتصدر من خلال الفوز على وستهام وتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل مباراة ليفربول في ضيافة مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد.

لكن بدلاً من ذلك، خسر أرسنال على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، وقد يجد نفسه متأخراً بفارق 11 نقطة عن الصدارة «الأحد».

وقال أرتيتا للصحفيين «أشعر بخيبة أمل كبيرة وبغضب شديد، أتوجه بالتهنئة لوستهام على الفوز والمباراة التي لعبها، ولكنني أعتقد أيضاً أن الكثير من الجوانب في فريقي لم تكن على ما يرام، على الرغم من أننا حصلنا على 20 تسديدة، فإنني لم أشعر أبداً أننا وصلنا إلى المستوى الذي كنا بحاجة إليه، علينا أن نشعر بالغضب، وآمل أن نكون كذلك لأننا لم نقدم مستويات جيدة، وأنا مسؤول إلى حد كبير عن ذلك، لذلك أنا غاضب للغاية».

ومع غياب المهاجمين كاي هافرتز وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا بسبب الإصابة، عانى هجوم أرسنال المؤقت من أجل إحداث أي تأثير أمام وستهام،

ورغم ذلك، رفض أرتيتا استخدام الإصابات «ذريعة».

وقال سلا: «أرفض ذلك تماماً لأنني أتحدث عن مستوى اللاعبين والفريق الذي لعبنا به، بما في ذلك أنا، ولم يكن هذا المستوى قريباً من المستويات التي يتعين علينا الوصول إليها للحصول على فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وكل ما يأمله أرتيتا الآن أن يقدم له مانشستر سيتي خدمة الأحد، وأن ينجح فريقه في التعافي خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث يوم الأربعاء المقبل.

وقال أرتيتا «بصراحة، أعتقد أن علينا أن ننظر في المرآة لنرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وأولاً وقبل كل شيء علينا أن نعاني لمدة 24 أو 48 ساعة، أن نعاني ونشعر بالألم، ونتأكد من عودتنا للتدريبات الاثنين مع تلك القوة والغضب استعدادا لمباراة الأربعاء».

وعن سباق اللقب قال أرتيتا «لم يعد الأمر بأيدينا، أشعر بالغضب، لأننا فرطنا في أمور كانت في أيدينا، ولم نقم بأفضل ما يمكننا القيام به، وهذا ما يعكسه الأداء والنتيجة».