صلاح ومرموش وجهاً لوجه.. «صراع مصري» في قمة السيتي وليفربول



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، الأحد، مواجهة خاصة بين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، وهي الأولى من نوعها بين «النجمين»، بعد انضمام مرموش إلى «السيتي» خلال «الميركاتو الشتوي» قادماً من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد إلى عام 2029، بعدما قدم نصف موسم «خرافياً» مع الفريق الألماني.

لعب مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 20 هدفاً، وقدم 14 تمريرة حاسمة، فيما شارك مع «السيتي» في 6 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وسجل «هاتريك» تاريخياً في مباراته الخامسة مع «السماوي» أمام نيوكاسل في «الجولة الـ25» بـ«البريميرليج».

وفي المقابل، يقدم صلاح هذا العام أحد أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية على الإطلاق، حيث سجل 29 هدفاً، وقدم 20 تمريرة حاسمة في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن.

ويتصدر جناح ليفربول حتى الآن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بـ24 هدفاً، كما قدم 15 تمريرة حاسمة «المركز الأول أيضاً»، ومنذ انضمام صلاح إلى ليفربول في يوليو 2017 من روما الإيطالي، سجل صلاح مع «الريدز» 240 هدفاً، وقدم 108 تمريرات حاسمة في 386 مباراة بجميع المسابقات، ليكتب اسمه أحد أساطير «قلعة أنفيلد» عبر العصور.

سجل محمد صلاح 57 هدفاً، وقدم 33 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته مع المنتخب الأول، والتي شارك فيها في 101 مباراة، في المقابل سجل مرموش 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 35 مباراة حتى الآن.

وأصبحت ثلاثية مرموش في مرمى نيوكاسل أسرع «هاتريك» للاعب عربي في «البريميرليج»، متخطياً «هاتريك» صلاح ضد مانشستر يونايتد عام 2021، والذي سجله خلال 17 دقيقة، ولم يحتج مرموش سوى 3 مباريات في «البريميرليج» لتسجيل «الهاتريك» الأول له، في المقابل جاء أول «هاتريك» لصلاح بموسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، حين سجل «سوبر هاتريك» ضد واتفورد في «الجولة الـ31»، كما احتاج مرموش إلى 176 دقيقة، ليسجل أول 3 أهداف له في «البريميرليج»، متفوقاً على صلاح الذي احتاج إلى 587 دقيقة لبلوغ ذلك، ويعد «هاتريك» مرموش الذي سجله في غضون 13:54 دقيقة رابع أسرع هاتريك في تاريخ مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.