ثنائية لـ«خيول ياس» في مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول ياس للسباقات، بإشراف المدرب ماجد الجهوري ثنائية، فيما تألق بريق الجواد «توالا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس، خلال السباق الثاني عشر لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم بمشاركة 92 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 7 أشواط، ورُصدت للفائزين جوائز مالية تبلغ 466 ألف درهم.

واستهلت الفرس «مرمر الوثبة» بقيادة الفارس العماني حامد البوسعيدي الفوز لخيول ياس للسباقات بالشوط الأول لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، على لقب البثنة وإجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجلت البطلة 2:29:10 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات والمدرب ماجد الجهوري عبر المهر «زهير» بقيادة جيم كرولي، الذي اكتسح منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب البدية البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، والذي تنافس فيه 14 من الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن أربع سنوات، وسجل البطل 1:45:45 دقيقة.

وتوج الجواد «توالا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسو «ثنائية» بجائزة الشوط السادس والرئيس لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تنافست على لقب الخاتم البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:10:33 دقيقة.

وباندفاع قوي من الصفوف الخلفية خطفت المهرة «سما العز» لابن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسن جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجلت البطلة 1:30:9 دقيقة.

وتوج «كريست دو فاوست» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة الفارس العماني قيس البوسعيدي بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب القور البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 1:46:74 دقيقة.

وحصد «العريق» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا جائزة الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب الهيلي البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم بمشاركة 12 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 1:18:46 دقيقة.

وفاز «إيروبيتيف» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بالشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب الربع الخالي البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم بمشاركة 14 من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 1:36:70 دقيقة.