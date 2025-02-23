ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»



لوس أنجلوس (د ب أ)



قدم النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في كل شوط، ليقود إنتر ميامي بعشرة لاعبين، لفرض التعادل على نيويورك سيتي 2-2، في افتتاح الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

ونجح إنتر ميامي في تحويل تأخره 1-2 إلى تعادل مثير في الوقت بدل الضائع بفضل الهدف القاتل الذي سجله تيلاسكو سيجوفيا.

وتقدم إنتر ميامي بهدف في الدقيقة الخامسة، حيث تبادل ميسي التمرير بشكل متقن داخل منطقة جزاء الخصم، قبل أن يمرر إلى توتو أفيليس الذي سدد في الشباك.

وتحول افيليس من نجم المباراة إلى أحد ضحاياها، بعد طرده في الشوط الأول لعرقلة ألونسو مارتينيز على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

واستغل نيويورك الضربة الحرة، حيث مرر ماكسي موراليز إلى ميتيا إيلينيتش، غير المراقب، والذي نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25.

وبعد مضي عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف نيويورك الهدف الثاني بواسطة ألونسو مارتينيز مستغلاً تمريرة خاطئة من خوردي ألبا.

وبدا أن إنتر ميامي في طريقه للخسارة في افتتاح الموسم تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لكن ميسي أسهم في هدف التعادل القاتل، حينما مرر إلى سيجوفيا الذي لم يتوان عن تسجيل هدفه الأول في ظهوره الأول بالدوري الأميركي، في الوقت بدل الضائع.