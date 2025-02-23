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الرياضة

«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»

«الأبيض» يواجه الكويت في «خليجي القدامى»
23 فبراير 2025 12:45

معتز الشامي (أبوظبي)

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يخوض منتخبنا مباراة مهمة أمام الكويت، اليوم ضمن «الجولة الثانية» بالمجموعة الأولى في كأس الخليج للقدامى، والذي تستضيفه الكويت حالياً.
وتعادل «الأبيض» مع قطر من دون أهداف في الجولة الأولى، فيما تعادل «الأزرق» مع عُمان، وتبحث منتخبات المجموعة عن الفوز الأول، وفي المباراة يلعب «الأحمر» مع «العنابي».
وقدم لاعبو «الأبيض» أداءً لافتاً، ودفع الجهاز الفني بقيادة جمعة ربيع، بكل من ماجد ناصر في حراسة المرمى، وأمامه مهند سالم، يوسف جابر، عبد الله مال الله، حسن البلوشي، جمعة خاطر، عبد الرحيم جمعة، أحمد خميس، سالم خميس، سعيد الكاس، إسماعيل مطر.
ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز، بهدف الحصول على أول 3 نقاط له، ليرفع رصيده إلى «النقطة الرابعة»، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات أمام عُمان.

 

الإمارات
كأس الخليج العربي
الكويت
قطر
عمان
إسماعيل مطر
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