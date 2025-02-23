«الإمارات» و«أبوظبي» يفتتحان «غنتوت الدولية للبولو»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، ينظم النادي بطولته الدولية السنوية الثانية، وتستمر المنافسات التي تنطلق يوم الثلاثاء إلى 8 مارس، بمستوى «20 هانديكاب»، وتمثل التصنيف العالي في منافسات النادي وواحدة من أغلى بطولات البولو.

وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق هي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني الظاهري، و«الحبتور» الذي يقوده محمد الحبتور، و«غنتوت» مستضيف البطولة، بقيادة ناصر الشامسي.

وتنطلق المنافسات في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء بلقاء قوي بين «الإمارات» و«أبوظبي»، على أن يلتقي «غنتوت» و«الحبتور» في الخامسة مساءً.

ويأتي تنظيم الحدث الكبير مواصلة لبطولات نادي غنتوت، التي شهدت مؤخراً النجاح الفني والتنظيمي والجماهيري، من خلال بطولة الإمارات الدولية، ونال «أبوظبي» اللقب الذهبي.

جاء الإعلان عن إقامة بطولة غنتوت الدولية الثانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب الرئيس، وخالد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، وأشرف عكاشة، ممثل مجموعة الوثبة للتمور، والدكتورة وفاء موسى، ممثلة شركة ويمي إنترناشونال للتسويق، وسانتياجو، ممثل اتحاد البولو.

ونقل سعيد بن حوفان تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، متمنياً أن تسهم بطولة غنتوت الدولية الاستثنائية في رفع المستوى الفني للعبة، مما ينعكس على المنتخبات الوطنية، فيما شدد خالد المرزوقي على أن اللعبة تواصل تألقها واتساع قاعدتها.