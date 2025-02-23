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الرياضة

فليك ينتقد أداء برشلونة رغم الانتصار!

فليك ينتقد أداء برشلونة رغم الانتصار!
23 فبراير 2025 13:52

برشلونة (د ب أ)
انتقد الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة أداء فريقه رغم الفوز على ملعب لاس بالماس 2-0، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي يلاقي جيرونا في وقت لاحق اليوم.
وسجل داني أولمو هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 62، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لست سعيداً بشكل كامل بشأن المباراة، لكني سعيد بالنقاط الثلاث».

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وأضاف: «شعرت بالقلق في الشوط الأول لكننا صححنا بعض الأمور بين شوطي المباراة، واللاعبون تفهموا أنه يتوجب علينا التحسن، لقد أظهروا قدرتهم على إنجاز الأمور بشكل أفضل في الشوط الثاني».
وأوضح المدرب الألماني: «الأمر كان يتعلق بالجميع، الانخراط في العمل الجماعي، الحفاظ على شباكنا نظيفة مرة أخرى كان مهما للغاية، فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول، نحن في حاجة وبمقدورنا أن نتحسن في هذا الشق».
وختم فليك حديثه بالقول: «لكن بشكل عام يمكنني القول أنني سعيد، سعيد لأننا مازلنا في الصدارة وهذا وضع جيد بالنسبة لنا، ندرك أن بمقدورنا التطور، وأن علينا مواصلة التحسن مع مضي الوقت».

برشلونة
هانسي فليك
الدوري الإسباني
لاس بالماس
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