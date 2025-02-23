58 طياراً يتنافسون في «دولي الشراعي»



الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين 58 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 17 دولة، وهم من أبرع الطيارين الشراعيين في العالم.

ويأتي تنظيم اتحاد الرياضات الجوية للبطولة، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز مكانة الرياضات الجوية في الدولة والمنطقة، وتوفير منصة تنافسية عالمية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم في بيئة احترافية متميزة.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين الطيارين الشراعيين، حيث يسعى كل منهم لتحقيق أفضل النتائج وسط مستويات أداء عالية ومهارات استثنائية، وتعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجوية في المنطقة، إذ توفر منصة متميزة للمشاركين لإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية عالمية.

وأعرب اتحاد الرياضات الجوية عن فخره واعتزازه بتنظيم البطولة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، مؤكداً أن دعم سموه المستمر للرياضات الجوية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير هذا المجال، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الرياضات.

وأكد الاتحاد أن تنظيم النسخة السادسة من بطولة الشارقة للطيران الشراعي في جبل الفاية، دليل على التزامنا المستمر بتطوير الرياضات الجوية وتعزيز مكانتها في الإمارات والمنطقة، وأن البطولة تمثل منصة عالمية لرياضيي الطيران الشراعي، وتسهم في نشر ثقافة هذه الرياضة وتعزيز شعبيتها.

ومع استمرار المنافسات، يترقب عشاق الطيران الشراعي سباقات مثيرة خلال الأيام القادمة، حيث يزداد التحدي بين المتسابقين مع اقتراب الحسم في مختلف الفئات، خاصة أنه تم استحداث مسابقات عديدة بينها مسابقة الكرافانات، إلى جانب مسابقة دقة الهدف فردي وجماعي.