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الرياضة

راموس يخوض مباراته الأولى بعد غياب 8 أشهر

راموس يخوض مباراته الأولى بعد غياب 8 أشهر
23 فبراير 2025 14:15

 
مكسيكو (أ ف ب)

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خاض المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس مباراته الأولى في الدوري المكسيكي لكرة القدم مع رايادوس دي مونتيري التي انتهت بفوز فريقه، ليعود أسطورة ريال مدريد إلى الملاعب، بعد غياب لثمانية أشهر.
وحمل راموس (38 عاماً) شارة القيادة في أول مباراة له في الدوري المكسيكي، والتي فاز بها فريقه على سان لويس 3-1.
وتابع اللقاء أكثر من 53 ألف متفرج في ملعب «بي بي في إيه»، قبل أن يخرج نجم ريال وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق من الملعب في الدقيقة 80 في الوقت الذي كان مونتيري متقدماً فيه 3-0، قبل أن يقلص سان لويس النتيجة.
وقال راموس، المتوج بكأس العالم 2010 مع «لا روخا»، والذي لم يلعب منذ مايو 2024، عندما كان يرتدي قميص نادي إشبيلية الذي انضم إليه لموسم واحد «كنت أتطلع حقاً للعودة إلى الملعب».
ورحب مدربه الجديد الأرجنتيني مارتن ديميكيليس «بقدوم لاعب يملك تاريخاً وخبرة كبيرة مثل سيرجيو راموس».
وقال لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق: «لقد وثقنا به عندما قال إنه يملك القدرة، على الرغم من سنه، على مواصلة الأداء الجيد، على الرغم من أنه لم يلعب لمدة ثمانية أشهر، المستوى الذي كان يستطيع تقديمه».

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سيرجيو راموس
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