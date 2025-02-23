ماغوميدوف يحافظ على لقب «وزن الخفيف» في «محاربي الإمارات»



العين (الاتحاد)



حافظ الروسي عمرو ماغوميدوف، على لقب «وزن الخفيف» في «النسخة الدولية الـ58»، من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على البرازيلي إليكس داسيلفا، وتقام المنافسات بصالة مركز أدنيك العين للمرة الأولى، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وسط حضور كبير من نجوم ومحبي اللعبة.

وأحرز ماغوميدوف اللقب للمرة الثانية، في النزال الذي حسمه بالضربة القاضية في «الجولة الأولى»، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال 9 مشاركات في البطولات المختلفة.

وشهد النسخة الدولية، وتتوج الفائزين، صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المشرفة، وحبيب نور محمدوف، وإسلام ماخاشييف، والخبير العالمي خافيير مينديز.

وشهدت بقية النزالات فوز الفلسطيني راني سعادة على الياباني هيكارو يوشينو بالضربة القاضية في وزن البانتام، والروسي ماغوميد زينكوف على الأذربيجاني شقمر صاديقوف، بقرار الحكام، في وزن الخفيف، وفي نزال السيدات، تغلبت البرازيلية كلوديا لايت، على الأسترالية أني تاتشر بالاستسلام، في وزن البانتام.

وعقب فوزه توجه ماغوميدوف، إلى تحية حبيب نور محمدوف وإسلام ماخاشييف، مبدياً سعادته بالتتويج في حضورهما، مشيراً إلى أنه يُقدر «الثنائي العالمي».

وأعرب فؤاد درويش، عن سعادته الكبيرة بنجاح «النسخة الـ58» بمدينة العين، وقال إن تنظيم البطولة في «دار الزين» جاء نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات، وخاصة العاصمة أبوظبي، في توفير مقومات نجاح الفعاليات الرياضية.

وأشار درويش إلى توجيهات ودعم عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وما لهما من تأثير كبير في نجاح الحدث، كما توجه بالشكر إلى سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، على حضوره المتواصل والداعم للبطولة.

وأكد درويش أن الحضور الرسمي كان لافتاً للنظر، ما يعكس نجاح المنظمة في تعزيز الدور الرياضي في الدولة.