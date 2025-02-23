«الذهب العربي» يلمع في «عالمي» شباب الكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (الفجيرة)

تعيش إمارة الفجيرة على أنغام الميداليات العربية التي وصل عددها في اليوم الثالث من منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه إلى 28 ميدالية، بعد منافسات مثيرة على مجمع زايد الرياضي في نسخة «الفجيرة 2025»، والتي يشارك فيها أكثر من 2300 لاعب ولاعبة يمثلون 87 دولة.

وجاء ارتفاع رصيد الميداليات من 18، في اليومين الأول والثاني، بعد إضافة 10 ميداليات في اليوم الثالث، في تألق لافت بـ 10 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية، وفضيتان و5 ميداليات برونزية، وجاءت ميداليات اليوم الثالث بتألق مصري لافت من خلال 3 ميداليات ذهبية للمصريين وهم، ملك عفيفي في الكوميتيه وزن تحت 47 كجم، وهالة عفيفي في الكوميتيه وزن تحت 61 كجم، ساجد شاهين في الكوميتيه وزن فوق 70 كجم.

وفضيتان من نصيب الفلسطينية مريم بشرات في الكوميتيه وزن فوق 61 كجم، والمصري بهير عبدالسلام في الكاتا وزن فوق 61 كجم، و5 برونزيات من نصيب المصرية نورهان المرسي في الكوميتيه وزن تحت 61 كجم، والأردني براء السعيدي في الكوميتيه وزن تحت 63 كجم، والمصري بهير عبدالسلام في الكوميتيه وزن فوق 70 كجم، والقطري حسان الشيخ في الكوميتيه وزن فوق 70 كجم، والأردني قاسم العمري في الكوميتيه وزن فوق 70 كجم.

وأشاد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بما شاهده من مستويات بشكل عام في البطولة والزخم الكبير بين لاعبي العالم على أرض الفجيرة، وقال: «نجاح البطولة كان واضحاً من العدد الكبير من المشاركين، إضافة إلى الكم الكبير من الحكام حول العالم للمشاركة في دورة الاتحاد الدولي، وأيضاً الكم الكبير من رؤساء الاتحادات من مختلف القارات».

وأكد الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والمدير الفني لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، أن نسخة «الفجيرة 2025» تميزت بقوة الجانب البدني، وقال: «الفرق الأوروبية لديها تركيز كبير على الجانب البدني، وهو عنصر مهم يساعد في الارتقاء بالجانب الفني، وهناك تنافس كبير بين اللاعبين واللاعبات لتحسين التصنيف الدولي لهم في قائمة الاتحاد الدولي للعبة».

وأضاف عباس: «هذا الزخم الكبير من اللاعبين في نسخة الفجيرة لهذا العام يؤكد مؤشر ارتقاء المستوى العالمي للعبة، وزيادة عدد المشاركين في المنافسات العالمية مؤشر إيجابي للغاية، وشاهدنا مستويات كثيرة متميزة في مجمع زايد الرياضي».

وقال إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات: كان التنسيق لهذه النسخة على فترة زمنية طويلة، كما هو معتاد في تنظيم بطولاتنا، وخرجت بالصورة التي نطمح فيها بالاتحاد، وعلى مدار السنوات الماضية العدد يتزايد بطولة بعد الأخرى، والزيادة ليست في الحضور الرياضي الخاص باللاعبين المشاركين، بل على مستوى صناع القرار لرياضة الكاراتيه على مستوى العالم.

وأضاف: «الفجيرة أصبحت مقصداً لكل نجوم العالم من الشباب، وأيضاً لصُناع القرار مع الرياضيين المشاركين، والجميع يعلم بأنه هناك تواجد للجميع وتوقيع اتفاقيات وتشاور يساعد على تطويرها عالمياً، بدليل وجود عدد كبير من رؤساء الاتحاد من قارات العالم الخمسة، وهناك أكثر من 60 شخصية ما بين رئيس اتحاد ومسؤولين من المجلس التنفيذي الدولي والآسيوي، جميعهم يتناقشون، سواء بشكل رسمي أو ودي، من أجل نهضة اللعبة في كافة المجالات، ونحن سعداء بالفعل بأن قارات العالم متواجدة معنا في الفجيرة من خلال هذا الزخم الكبير والتنافس المثير بين الجميع على بساط مجمع زايد الرياضي».