مانشستر يونايتد يفتح خزائنه من أجل نجم برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي استعدادها لفتح خزائنها لتقديم عرضٍ مغرٍ لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو، لتدعيم الخط الخلفي لـ«الشياطين الحمر».

وينظرالبرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لليونايتد، إلى أراوخو على أنه هدف مهم جداً وذو أولوية قصوى في ترتيب أوراقه بالنسبة للموسم الجديد.

ورغم أن برشلونة أكد احتفاظه بالنجم الأوروجواياني من خلال عقد طويل الأجل حتى صيف 2031، فإن الصعوبات المالية التي يعاني منها «البارسا» باستمرار قد تجبره على التفكير في العروض المغرية التي يتلقاها النادي، فيما يتعلق بنجم قلب دفاعه، إذ سبق ليوفنتوس الإيطالي أن حاول الحصول على خدماته في يناير الماضي ولكن «الكتالوني» رفض لأن العرض لم يكن على المستوى الذي يأمله.

وكشفت صحيفة «فيشاخيس» النقاب عن أن أراوخو أصبح المرشح الأول لتدعيم دفاع اليونايتد، وأن النادي الإنجليزي يجهز بالفعل عرضاً بـ100 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني - 105 ملايين دولار) للحصول على خدمات اللاعب، وقالت إن إدارة «الشياطين الحمر» ترى أن هذا العرض كافٍ لإقناع برشلونة بالاستغناء عن خدمات اللاعب ليذهب إلى «أولد ترافورد».

غير أن احتمال عدم تأهل اليونايتد في الموسم القادم إلى دوري أبطال أوروبا قد يكون عاملاً حاسماً في عدم موافقة اللاعب على الانتقال إلى «البريميرليج»، وهو الذي رفض من قبل عروضاً كثيرة للرحيل عن «الكتالوني».

ويعاني دفاع اليونايتد هذا الموسم ضعفاً واضحاً حيث استقبل مرماه 35 هدفاً في 25 مباراة في الدوري، ما يدل على وجود صعوبات كثيرة في الخط الخلفي.

وكان اليونايتد أنفق الموسم الماضي 42 مليون جنيه إسترليني (53.6 مليون دولار) من أجل ضم قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت من بايرن ميونيخ، و52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) لضم قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو من ليل، ورغم ذلك لم يتحسن أداء الدفاع، كما أن إقالة الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق ووصول البرتغالي أموريم بدلاً منه، لم تغير من الأمر شيئاً، إذ لم يتحسن أداء خط الدفاع، وبقي الحال على ما هو عليه.

وقالت الصحيفة إنه إذا توصل اليونايتد إلى إنهاء صفقة أراوخو بالحصول على توقيعه وموافقة برشلونة على رحيله، فإن اللاعب سيكون داعماً قوياً في مركز قلب الدفاع، بدلاً من فيكتور ليندلوف وجوني إيفانز اللذين ينتهي عقداهما الصيف المقبل.