فان بيرسي مدرباً لفينورد



أمستردام (رويترز)



أكد فينورد تعيين روبن فان بيرسي مدرباً جديداً للفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق لرحيله عن هيرنفين.

وبذلك يعود فان بيرسي إلى الفريق الذي بدأ وأنهى فيه مسيرته الكروية اللامعة لاعباً.

ووقع المدرب الهولندي (41 عاماً) عقداً حتى يونيو 2027، وسينضم إليه مساعد المدرب رينيه هيك الذي عمل لفترة وجيزة تحت قيادة إريك تن هاج في مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم قبل إقالة الأخير.

وقال فان بيرسي لموقع النادي على الإنترنت: «يعرف الجميع خصوصية علاقتي بفينورد، أتطلع بشدة، جنباً إلى جنب مع فريق عمل قوي، للعمل مع مجموعة اللاعبين في مجمع تدريب 1908، ثم ملعب دي كوب بدعم من مشجعي الفريق، وخوض المباريات وتحقيق النجاحات معاً».

وقال دنيس تي كلوزه، المدير العام لفينورد، إن فان بيرسي يتمتع بمؤهلات المدرب الذي كانوا يبحثون عنه.

وقال تي كلوزه: «سعداء لأنه في ظل وجود روبن فان بيرسي يمكننا تعيين رمز حقيقي للنادي مدرباً جديداً لفينورد، ويعرف روبن النادي حق المعرفة، ويدرك بالضبط ما هو مطلوب لتحقيق النتائج».

وأضاف: «بفضل خبرته الدولية الواسعة، بإمكان روبن بالتأكيد مساعدة اللاعبين على تحقيق مزيد من التطور هنا، علاوة على ذلك، فإن رؤيته لكرة القدم تناسب تماماً ما يدور في ذهننا في فينورد وهو كرة قدم هجومية وجيدة، بالإضافة إلى الجرأة والضغط والاستبسال».

وكان فان بيرسي وقع عقداً لمدة عامين مع هيرنفين في بداية الموسم الحالي.

ويحتل هيرنفين المركز التاسع في الدوري الهولندي، وتعرض لهزيمة 9-1 أمام ألكمار في سبتمبر الماضي، كما خرج من الكأس أمام فريق الهواة كويك بويز.

وسجل فان بيرسي 46 هدفاً في 123 مباراة خلال فترتين قضاهما مع فينورد ولعب بينهما في صفوف أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه.

ويحتل فينورد حالياً المركز الثالث في الدوري الهولندي بفارق 11 نقطة عن أياكس أمستردام المتصدر وخاض مباراة أكثر، وسيواجه إنتر ميلان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.