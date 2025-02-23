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الرياضة

نابولي.. «الخسارة الصادمة»!

نابولي.. «الخسارة الصادمة»!
23 فبراير 2025 18:01

 
كومو (رويترز)

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أهدر نابولي فرصة العودة لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعرض لخسارة صادمة 2-1 أمام مضيفه كومو، على ملعب جوسيبي سينيجاليا، ليفشل الفريق المنافس على اللقب في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً.
وبدأت المباراة بضربة قوية للفريق الزائر، بعدما سجل مدافع كوسوفو أمير رحماني بالخطأ في مرماه، ليمنح كومو التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما حول رمية تماس من ماتيو بوليتانو نحو شباك نابولي، بينما كان الحارس أليكس ميريت بعيداً عن مرماه ليصاب المدرب أنطونيو كونتي باليأس.
وبعدها بعشر دقائق تمكن المهاجم جياكومو راسبادوري من التفوق على الدفاع، ليضيع الكرة في شباك جان بوتي حارس كومو مدركاً التعادل.
لكن الجناح أساني دياو انتزع الفوز لكومو في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة، بعد تمريرة متقنة من نيكو باز.
وظل نابولي ثانياً وله 56 نقطة من 26 مباراة، متأخراً بنقطة واحدة عن الإنتر حامل اللقب، ولدى كومو الصاعد حديثاً لدوري الأضواء 28 نقطة في المركز 13.

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