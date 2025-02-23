الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برونو فيرنانديز: مركز مانشستر يونايتد لا يليق!

برونو فيرنانديز: مركز مانشستر يونايتد لا يليق!
23 فبراير 2025 18:29

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«صلاح المدهش» يصل للهدف 241.. إنه من عالم آخر
مدرب ليفربول: الفارق مريح نعم لكن الحذر واجب


تحدث برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن ضرورة قيام اللاعبين بعمل أكبر في المباريات، وذلك بعد السقوط في فخ التعادل مع فريق إيفرتون.
وواصل مانشستر يونايتد ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 2-2 مع مضيفه إيفرتون، في المرحلة الـ26 للمسابقة.
وتأخر مانشستر يونايتد صفر-2 في الشوط الأول، قبل أن يستعيد اتزانه في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة فيرنانديز ومانويل أوجارتي.
وبقي مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 20 لقباً، في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة خلف إيفرتون، صاحب المركز الرابع عشر.
وبعد المباراة، علق فيرنانديز على اللقاء لقناة النادي، حيث قال: «عندما تكون في غرفة الملابس بعد الشوط الأول من مباراة مثل اللقاء الأخير، عليك أن تركز على نفسك، وتحاول تحسين مستواك لتخرج بشيء من المباراة».
أضاف فيرنانديز في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي ليونايتد «عانينا بشدة في الشوط الأول، حاولنا فعل بعض الأشياء، ولكن لم تسر الأمور كما كنا نتمنى».
أوضح النجم البرتغالي «عندما تخرج من الشوط الأول متأخراً بهدفين، تلعب بحرية أكبر في الشوط الثاني؛ لأنك متأخر بالفعل، ولا يكون أمامك المزيد لتخسره، كانت لدينا فرصة لفعل شيء مختلف، وهذا ما ساعدنا في الخروج بنقطة من المباراة».
وتابع قائد يونايتد حديثه قائلاً: «كل نقطة نحصدها الآن مهمة لنا لأننا في موقف صعب للغاية».
وأتم فيرنانديز تصريحاته، حيث قال «ينبغي علينا أن ندرك أن المركز الذي نحتله الآن لا يليق بنا، هذا ليس ما يجب أن يكون عليه وضع الفريق، علينا أن نقوم بعمل أكبر». 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
إيفرتون
روبن أموريم
برونو فيرنانديز
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
جانب من الجلسة النقاشية «من الخيال إلى الواقع: قوة بناء العوالم»
الترفيه
صنّاع أفلام في «اكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:59
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©