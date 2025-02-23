برونو فيرنانديز: مركز مانشستر يونايتد لا يليق!



لندن (د ب أ)



تحدث برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن ضرورة قيام اللاعبين بعمل أكبر في المباريات، وذلك بعد السقوط في فخ التعادل مع فريق إيفرتون.

وواصل مانشستر يونايتد ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 2-2 مع مضيفه إيفرتون، في المرحلة الـ26 للمسابقة.

وتأخر مانشستر يونايتد صفر-2 في الشوط الأول، قبل أن يستعيد اتزانه في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة فيرنانديز ومانويل أوجارتي.

وبقي مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 20 لقباً، في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة خلف إيفرتون، صاحب المركز الرابع عشر.

وبعد المباراة، علق فيرنانديز على اللقاء لقناة النادي، حيث قال: «عندما تكون في غرفة الملابس بعد الشوط الأول من مباراة مثل اللقاء الأخير، عليك أن تركز على نفسك، وتحاول تحسين مستواك لتخرج بشيء من المباراة».

أضاف فيرنانديز في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي ليونايتد «عانينا بشدة في الشوط الأول، حاولنا فعل بعض الأشياء، ولكن لم تسر الأمور كما كنا نتمنى».

أوضح النجم البرتغالي «عندما تخرج من الشوط الأول متأخراً بهدفين، تلعب بحرية أكبر في الشوط الثاني؛ لأنك متأخر بالفعل، ولا يكون أمامك المزيد لتخسره، كانت لدينا فرصة لفعل شيء مختلف، وهذا ما ساعدنا في الخروج بنقطة من المباراة».

وتابع قائد يونايتد حديثه قائلاً: «كل نقطة نحصدها الآن مهمة لنا لأننا في موقف صعب للغاية».

وأتم فيرنانديز تصريحاته، حيث قال «ينبغي علينا أن ندرك أن المركز الذي نحتله الآن لا يليق بنا، هذا ليس ما يجب أن يكون عليه وضع الفريق، علينا أن نقوم بعمل أكبر».