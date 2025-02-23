قائد أرسنال يتحدث عن «ضربة الأمل»!



لندن (د ب أ)



قال النرويجي مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، إنه لا مجال للشعور بالأسف بعد الخسارة أمام وستهام، والتي كانت بمثابة ضربة موجعة لأمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال فشل في مواصلة الضغط على المتصدر ليفربول، وذلك بعدما قدم أداءً سيئاً في ملعب الإمارات، حيث سجل جاريد بوين لاعب وستهام هدف الفوز بالمباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وتسببت الهزيمة في توسيع الفارق بين أرسنال وليفربول المتصدر إلى ثماني نقاط، وسيكون لدى الأخير فرصة توسيع الفارق إلى 11 نقطة، مع بقاء 36 نقطة متبقية من 12 مباراة، في حال فوزه على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

ولكن مع عودة أرسنال للعب في مواجهة نوتنجهام، صاحب المركز الثالث يوم الأربعاء، قال أوديجارد: «لا يوجد وقت للشعور بالأسف على أنفسنا».

وأضاف: «يجب علينا مواصلة العمل وما زال هناك العديد من المباريات لخوضها، والشيء الأهم هو الفوز في المباراة المقبلة والعمل انطلاقا من ذلك».

وتابع أوديجارد: «نحن محبطون حقاً الأمر يبدو وأنه كانت هناك فرصة جيدة أمام وستهام لكن الأداء بشكل عام لم يكن جيداً بالقدر الكافي».